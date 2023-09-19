執政的民進黨因執政不利、弊案層出不窮，遭受在野黨及社會各界嚴厲批評時，通常都會採取網路上所描述企業迴避責任的3D危機處理策略，即拖延（delaying）、否認（denying）及轉移（deflecting）。如果讀者有興趣，可以在網路上看到許多相關的文章。《紐約時報》曾報導臉書創辦人祖克柏如何在面對危機時採取這項3個D的策略。同樣地，當川普總統面臨各項司法爭議時，《時代》雜誌的一篇文章指出他也採取類似的回應方式。

拖延就是不立即回答問題，因為不知道質疑者究竟知道多少？手中掌握的資訊為何？如果立即做出回應，又無法將事實全盤托出，畢竟是要被咎責，因此最好的選擇就是拖延，祈禱有一件更大的爭議出現，蓋住當下的問題。民進黨遇到各項弊案時，常採取不回應的拖延戰術，希望健忘的台灣選民注意力因新的議題出現，而不再繼續關注這些弊案。

民進黨政治人物涉及論文抄襲時，許多先拖延不回答，然後否認抄襲，最後則是轉移焦點。8月底發生超思進口蛋的補助爭議時，農業部長陳吉仲也是拖延6天後才做出回應。同樣地，當進口蛋出現壞蛋爭議，陳吉仲也是神隱5天後才願意出面說明。或許是事實勝於雄辯，因此陳吉仲無法否認許多行政疏失，但他採取的否認方式就是不回答問題，直接落跑。

基本上，否認就是不承認問題的發生，即使客觀的事實和觀察可證明問題的確存在，當事人還是會以「我不知道你說的是什麼」，或是「我從未這樣說、從未這樣做」來搪塞。如果當事人堅持這些說法，質疑者反而有可能懷疑自己是否確實掌握所有的細節，或是本身記憶有可能失準。

此外，否認的另一個目的就是想要完全撇清責任，有時甚至不惜採取所謂訴訟手段，想要以訟止謗，不過在台灣所謂的「不排除提告」，等於是不會提告。陳吉仲遭指控圖利特定蛋商時，憤怒表示「再汙衊不排除提告」，台灣民眾還在等待他採取行動。

轉移乃是將質疑者帶到另一個議題、另一個政治人物，質疑者一旦被帶離主題，討論就會失焦。當前身為小吃店的高登生技被質疑如何取得快篩採購標案時，民進黨的側翼及綠營民嘴立刻將焦點轉移，指出該公司販賣醫療器材的許可來自新北市政府，一個中央標案卻將地方政府扯入，明顯地是要模糊焦點。在最近的壞蛋爭議中，焦點應是為何會從疫區進口雞蛋、為何沒有相關的運送及倉儲標準要求，及為何上架管理出了問題，但農業部的答覆卻是將焦點轉移到台灣當時如何缺蛋，農業部如何致力於供需平衡，不過大部分民眾對此說法都不買帳。

民進黨的危機處理不僅是拖延、否認及轉移的3D而已，事實上還包括了矇騙（deceiving） 及抹黑（discrediting）兩個D，成為5D的危機處理。矇騙就是拿不實的資料或數據來欺哄百姓、甚至是本身的支持者，以換取後者的盲目力挺。農業部回答巴西進口蛋的時間，就出現前後說法不一的情形，如果不是政府失能、官員失職，就是發現民眾已掌握正確的資訊，無法再矇騙，而必須承認錯誤。這個矇騙策略在資訊愈來愈透明公開，民眾上網取得資訊能力日益增強後，已不太管用。

最後，民進黨還有一項最有效的危機處理方式，就是抹黑質疑者。舉例來說，當賴品妤被問及她個人反對服貿，但父親賴勁麟卻率領台灣服務業發展協會到中國訪問時，她不回答或是閃避都可以，但卻因不小心絆倒而指控記者對她騷擾。最常見的抹黑就是批評質疑者的政治立場，而忽略是非對錯。此外，當台東縣努力克服各項對岸的產品要求，得以恢復對大陸的釋迦出口時，民進黨政府不檢討為何其他縣市無法做到，反倒抹黑成對岸的統戰分化。

台灣選民被民進黨這套伎倆騙了很久，如果在明年的總統及立法委員選舉中，還要讓這個5D政黨持續執政，那就是我們自作自受了。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）