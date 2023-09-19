進口蛋問題引發的食安風暴愈演愈烈，農業部長陳吉仲在傳出請辭獲得慰留後，19日再度召開記者會說明進口蛋爭議。但他在兩次記者會中雖然都表示道歉，卻依然堅持政策沒有錯，這次他道歉的理由竟然是外界的「許多抹黑、造謠，甚至是不實攻擊，造成農業部同仁的壓力與社會的紛擾」，陳吉仲說，他願意為這樣的紛擾道歉。

陳吉仲不是為台灣缺蛋將近3年道歉；不是為巴西蛋保存期限的說法一變再變，令民眾和業者無所適從道歉；不是為過度採購造成37.18%的進口蛋必須銷毀，浪費公帑道歉…陳吉仲根本不認為自己有疏失，這樣的道歉完全沒有誠意也沒有意義。

19日的記者會中，陳吉仲說得最多的一句話是「整個過程都非常專業」，言下之意，農業部的專業實在是很了不起。問題是，農業部主管農業事務，專業本來就是基本的要求，每個部會都有其專業，哪裡值得他再三誇口？他還把對農業部的批評一律貶為非專業的抹黑。問題是，外界對農業部的批評很多都是因為陳吉仲和農業部在說明專案進口蛋的政策時經常避重就輕、前後矛盾，難道其中沒有哪一句、哪一點值得陳吉仲檢討、值得農業部改進的嗎？

甚至，陳吉仲還好意思說，在這場風波中，農業部和中央畜產會最辛苦。民怨都已經爆棚了，他還敢公然邀功、表功，作為中央部會官員，陳吉仲的臉皮之厚和麻木不仁，實在是史上罕見。在蛋荒、大量進口蛋的非常時刻，農業部相關人員必然工作忙碌，即使是在一般民間企業上班的民眾，誰沒有加班趕工的經驗？陳吉仲有什麼好自吹自擂、有什麼好為同仁抱屈的？如果農業部人員有不合理的過度疲累、過度辛勞之處，這難道不是身為農業最高主管的陳吉仲領導無方才會累死三軍嗎？

巴西進口蛋出現過期、標示遭到篡改等問題，而由於之前農業部遲遲不願提供進口蛋流向，地方政府只好自力救濟，自行派員稽查並互相勾稽資料。其中，桃園和新北市都已發現有業者將進口蛋的蛋液標示為「台灣」蛋液，明顯違反食品標示規定，已移送法辦。此外，部分混充蛋在上個月做成900份團膳，已全部食用完畢，全台類似的情況不知還有多少，民眾當然會不安。

陳吉仲不思解決民眾對食安的疑慮和市場失序等相關問題，在記者會中反而屢屢進行情緒勒索，例如一再強調，由於台灣質疑巴西雞蛋是毒蛋，以後如果台灣還有需要，巴西及其他國家就不會伸出援手云云。其實，輿論及民眾擔心的是農業部專案進口的雞蛋過期或有病毒，進入市場、吃進民眾的肚子裡，並沒有要一竿子打翻進口蛋的意思。陳吉仲刻意移花接木、製造台灣消費者與農產品進口國之間的仇恨，用心實在很惡毒。

掀起蛋蛋危機的陳吉仲19日傍晚已在臉書宣布辭職，執政黨這次終於不再包庇他，但他該負的政策責任不能因此就一筆勾銷，進口蛋的疑雲也必須調查清楚。

（作者為資深媒體人）