陳吉仲說，專案進口是保護蛋農與消費者的最佳政策；這句話，其實是廢話。因為當國內產能不足，求取國外貨源挹注本是理所當然。但，採取專案進口，不等於農委會可將6成進口蛋額全押在一人公司身上；更不等於農委會可以縱容品質出包的巴西蛋「奧梨子假蘋果」，進口變國產；更不代表農委會可以隻手遮天方式，公然說謊掩蓋蛋品過期的事實。

國家政策鼓勵業者進口雞蛋紓解國內雞蛋荒，這件事本身當然沒問題。如今之所以會一路燒成重擊府院黨的風暴，其原因起始於資本額僅50萬的超思，明明僅是一人公司，卻能獲得農業部的情有獨鍾，擊敗傳統大廠取得全國6成進口蛋額；事後，超思還因此獲取1.75億政府補貼，儘管農業部堅稱超思「只賺3800萬」，仍難以迴避官商勾結的質疑。

再者，由超思所進口的近9千萬顆巴西雞蛋，又傳出協助洗選的業者將雞蛋的食用期限自9月底延至10月，改標舉動被踢爆後，農業部竟謊稱該批雞蛋已完成噴蠟、包膜，因此可延後保存期限。然而，經地方衛生局稽核後，證明農業部所言為假，陳吉仲才又改口要重罰洗選蛋業者。

更糟糕的是，該批雞蛋不僅過期在即，又因缺乏冷鏈保鮮，品質堪憂。地方政府為確保不被民眾吃下肚，一再追問蛋品流向，農業部卻拒絕說明，任由黑市蠢蠢欲動，讓業者有了上下其手的空間，把問題蛋品混入國產雞蛋，讓混充蛋就此流入市面。現在，無論公權力怎麼追，恐怕都已無濟於事。

所以，錯的不是進口雞蛋政策，錯的是農業部的人謀不臧，涉嫌與業者上下交相賊，讓救急蛋似乎已變調成發國難財的機會；爾後又因農業部專業不足，導致民脂民膏買來的雞蛋淪為效期過長的壞蛋，甚至還成了假冒國產的混蛋，終而落得5000萬顆蛋待銷毀的慘痛結果。

所以，陳吉仲說「進口政策是保護蛋農、保護消費者最佳的政策」，這句話擺明了是用似是而非的話術，試圖掩蓋農業部一連串的失格與失能。所以陳吉仲，問題在你，不在進口蛋，懂了嗎？

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