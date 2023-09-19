柯文哲9日在台中大甲鎮瀾宮舉行首場廟口開講時語出驚人，他爆料，從去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台迄今，台灣的錢跑掉多少？台北一些有錢人都在移錢，送小孩出去，在這半年之間，台北美國學校很多學生都轉回美國，這一定有問題。歐洲代表更向他透露，歐商在台灣的投資都不敢動，要等明年大選結束再看。資本出逃容易，台灣該怎麼辦？

柯文哲表示，賴清德的標籤已經太重，若當選恐提高戰爭風險，兩岸關係一定持續交惡。台灣的經濟也繼續走差，甚至連外資都會移出。柯文哲就是敢於戳穿「皇帝新衣」的人。同樣地，美國對民進黨當選的後果也有一致認識，眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格11日警告，明年1月如果民進黨勝選，局勢將格外凶險。

蔡英文時期，兩岸已經走到觀光交流中斷、軍機軍艦不斷、兵役延長教召增加、導彈空中飛過的局面，英國《經濟學人》雜誌甚至將台灣列為全球最危險的地方。13日又傳出大陸將部分中止ECFA產品關稅優惠，民進黨操作政治對立已經兵行險招，帶來的經濟問題逐步顯現，而且軍事上也問題不斷。

面對民衆延長兵役和擴增軍購的質疑時，民進黨擺出避戰必先備戰的道理，但是後續的爛尾操作卻無法讓人認同。近日，傳出明年志願役官士兵的「預算員額」將比今年劇減5187人，國軍形同減少近十個營的志願役人力。對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲示警，國防部可能將相當比率的義務役人員分發至主戰部隊。國防部隨即回應，「徵召的義務役會分發本、外島各類型部隊，以守備部隊為主，主戰部隊為輔」。但此次減少的志願役，99％是基層部隊骨幹的士官長、士官與士兵，屆時9100餘名義務役進入部隊，志願役基層人力減少，如何培訓、操練義務役士兵乃致管理整個部隊，這都將是大問題。

再有，美國大量軍援，民進黨瘋狂軍購，一邊是美式武器彈藥大量入台，一邊是民進黨的手足無措，台灣如何消耗現有武器彈藥，如何使用新式武器，一切都未有應對之策。但是軍中事故頻頻發生致人死亡已經是事實。7月24日於萬安演習首日，基隆祥豐營區即發生120迫砲彈藥爆炸意外，當場造成2名士官手臂炸斷重傷、7名士兵輕傷，震驚全國。不到2周，中科院九鵬基地也傳出作業意外，1人命危。現在民進黨只管擴大徵兵只管擴大軍購，台灣現在就是一點就先自燃的火藥桶，不待戰爭，早已千瘡百孔，民進黨製造的爛尾全民買單，難道就當做功德嗎？

就在這樣的環境下，賴清德依舊只管前方喊話，危險操作兩岸議題，繼續賺取選票，對於兩岸對立帶來的台灣經濟、民生乃至軍事上的一系列問題根本沒有提出解決之道，長此以往，台灣後患無窮。難道民進黨為台灣創造的未來，就是讓普通老百姓眼巴巴看著有錢人移民，等待被蚊子館，進口蛋吸血，最後被抓壯丁上前綫，「窮」與「死」二選一嗎？

（作者為台灣經濟研究院專任助理）

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