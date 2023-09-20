農業部長陳吉仲請辭獲準。（中時資料照，劉宗龍攝）

19日晚間8點，陳吉仲臉書堅辭，畜產會董事長林聰賢說:「終究無法阻絕政治口水的瘟疫」，決定跟進，請辭畜產會董事長乙職。陳建仁勉予准辭。

且慢!昨天才說:「現階段陳部長有責任持續向各界釐清所有質疑」，不准辭。不到24小時，陳吉仲可曾釐清各界所有質疑?陳吉仲不曾釐清質疑，反而自曝農業部畜產會「包庇」一人公司超思獨吞進口雞蛋6成分額，且其中58.65%都是應該銷會的壞蛋臭蛋，這樣的陳吉仲，沒有刑責?可以一走了之？

且慢!林聰賢口裡的政治口水的瘟疫，究竟何所指?陳林二人虧空公帑近7億(超思獲利外加銷毀壞蛋的成本)，社會大眾不該質疑?質疑貪瀆者反成政治口水的瘟疫?無恥到了無下限，這樣的官員，才是民主的毒瘤、瘟疫!

且慢!官員決策錯誤且有貪瀆嫌疑，事未清，理未明，責任歸屬、法律責任尚未釐清，上級長官忙著勉予准辭?是讓他們逍遙法外?還是有心包庇，擔心野火燎原往上燒?若不，就請陳建仁函請檢調單位即時介入，保存證據。

資本額最低的超思，獨佔進口雞蛋6成分額，其中，竟有58.65%過期壞蛋臭蛋要銷毀!換作是民間企業，董事會能不將總經理和進出口部經理移送法辦?如今，政府和民進黨高層，神隱在前，准辭在後，平民百姓怒火中燒，怎能不懷疑民進黨上下狼狽為奸?

甚麼時候，我們也能「雙規」涉嫌貪瀆的官員，要他們在規定時間到規定地點報到?且慢!民主政治不可效法中國共黨防腐肅貪的作為，那麼，可有檢察官積極主動調查本案?進口雞蛋，虧空數億，民怨沸騰，檢調不查，高前立委「詐領」助理費46萬，辦得風風火火，綠色執政，檢調司法的那把秤，究竟傾斜到哪裡去了?

多麼希望動漫裡的蝙蝠俠、蜘蛛人、夜遊俠，幻化真身，今夜裡為千萬民眾懲奸除惡!

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