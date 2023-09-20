陳吉仲下台了。綠營側翼不是說，喔，都是親藍媒體造謠放風聲！好好想想你們的人生是怎麼回事吧，真的，不要夸言關心台灣，然後整天在那邊當政府禁衛軍，幫忙攻擊反對者。

陳吉仲那天要辭不辭，事情很簡單，你看，鄭文燦當天中午就說了，政務官必須為政策負責！鄭文燦是民進黨哪個派系？但你看蘇貞昌那天氣急敗壞說什麼？「喔，人家還沒遞辭呈，就有人在那邊放話！」

誰放話？親藍媒體？當然是民進黨的某個派系嘛！那四個小時要辭不辭，就是民進黨的內鬥時間，最後暫時壓住陳吉仲的辭呈了，但顯然陳吉仲看這兩天情勢也知道，撐不下去了，於是堅持辭職了。

請問，蘇貞昌現在是什麼身分，為什麼陳吉仲要不要辭職，有他置喙的餘地？這不是干政，什麼又是干政？整天在那邊講什麼高虹安男友如何又如何，真正嚴重干政的是蘇貞昌吧。

實在是，該怎麼說呢，雞蛋是小事，但見微知著，仔細對照便知，他們處理疫情與疫苗也是這樣的模式。

陳吉仲仍堅持進口雞蛋是正確的，問題是今年3月以前，他的說法是尊重市場機制，因為價格很快就會回穩。

怎麼會突然決定要進口巴西雞蛋？到底是下的命令？絕對不是陳吉仲做最後決策啦，就好像疫苗採購與放棄清零政策也不是防疫官員拍板。

台灣以前有沒有進口雞蛋？很少，結果今年進口的數量是前幾年的十倍，你說，怎麼不會變成臭雞蛋？為什麼那麼著急，一下子要進口那麼多雞蛋？很簡單，選舉到了，不容蛋價飆漲影響選情。

你看，他們是不是整天盯民調、想選舉？一個國家的長治久安之道該怎麼做，不去好好想辦法，就只會在那邊炒短線，每天在做政權保衛戰。這類政策，不勝枚舉，尤其到了選舉更是如此。

事實上雞隻染疫，撲殺以後，幾個月後又是一條好漢，蛋價就會回穩，只要撐過那段期間，產銷機制經過市場機制洗禮，就會逐漸走向正常化，這才是台灣蛋價該走的路。

陳吉仲本來也是這樣想，只不過到了今年3月，不曉得怎麼回事，突然急著要進口大量雞蛋，當然就會弄巧成拙。日本就是這樣做：蛋價升高，大家就少吃蛋，囤積者賣不出去就會吐出來，然後幾個月後雞隻重生以後蛋價就會回穩。

為什麼要升級為農業部？日本有沒有農業部？沒事找事，然後小事處理成大事，你再升級十個部會也忙不完。

真的，台灣這幾年的空氣污染是什麼？你們聞到二氧化碳，哥卻是聞到這三個字：控制慾。臭不堪聞的味道。沒能耐，又愛控制，這就是他們治理國家的典型方式。（作者爲自由撰稿者）

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