世界很亂，產業因地緣政治和産業斷鏈而前景未明，近代的偏頗的民主政治可說是罪魁禍首，也就是4P 的呈现(分隔對立/兩極化Polarization， 政治掛帥Politics， 民粹至上Popularism， 造假/虛張聲勢Pretending/Posturing)。

台灣也很亂，政治上陳義甚高、無限上綱、虛張聲勢的政治宣誓及無知的政治挑釁舉目可見，目的除了是為了選舉保官位，也夾雜著歛財的門道。羅生門遍佈，不明消息滿天飛，更離譜的是，經濟發展與産業創新的論述也充滿了政治正確與操弄的氛圍，尤其是一些長期吃「皇糧」的研究機構與媒體也競相投入這個虛張聲勢的行列，令人有夕何夕的感嘆！

今年正值總統大選，但所有候選人只有賴清德提出了「空洞、不知所云」的産業政策，減碳、優化、智慧、永續穿插在「拾人牙慧」的政策中，而産業選項也看不出有任何前瞻的味道，這也反應出台灣近20年産業發展遲滯的原因：外行當道專業放兩旁、政治掛帥、一切向美(國) 看齊！

廟堂之上，非專業科技文盲與「虛擬大腕」主導產業發展，不但霸淩了專業的科技菁英，更誤導了社會大眾及國家發展的契機！政客們最喜愛的産業發展方向就是，眾說紛紜/前途未明但仍在湧現、時髦且有老美加持、陳義甚高且永續的未來技術等，屈指一算就有：人工智能、氫能計劃、新能源開發計劃、量子計劃、低軌衛星通訊系統、無人機發展策略、跨國電動車聯盟、領先全球固態車用電池、生成式人工智能技术等，無一不是充滿了模稜兩可、似是而非的論述，令人感覺有「專業詐騙」之嫌！

現代民主政治的首要在操守與信任，政府領導人必須不忘初心，在治理國家時必須展現領導力，在推動國家發展與產業規劃時必須有為有守、有理想、有激情、有識人士之明組建專業團隊執行既定的政策方向。但放眼望去，行政院的官員中具備「真正」專業人士如鳳毛麟角，搞正事無心但政治操作積極，借産業發展之名行忽悠保官和政治操弄之實，令人不齒！

社會大眾對未來產業發展普遍有個共識：數位部麵線唐鳳部長搞不定通用人工智能是因為專業不符，但農業部長陳吉仲農是農業經濟博士、是專家部長但卻意外的捅出了蛋蛋危機。雖然危機的主角陳吉仲請辭獲准，其專業也受到社會強烈質疑，但陳吉仲說「整個過程都非常專業」！言下之意，農業部的專業實在是很了不起，只是「不幹正事、專搞政治」讓專業力量無法發揮？蛋蛋危機十分具有諷刺性，但這卻是目前的常態！

而事實上，蔡英文總統領導力的缺失、識人不明的案例非常頻繁，幾乎充斥在所有部會。舉例来説，公衛院士陳建仁在任職副總統期間，違背專業科技知識並甘冒天下的大不韙，極力為高端疫苗護航；另外，登革熱在台南全面爆發，前後任市長賴清德和黃偉哲均具公衛背景，但面對疫情卻幾乎束手無策，任由「雲豹風暴」持續發酵，而對台南市境內因大面積「種電」導致病媒蚊嚴重滋生的問題，卻绝口不談！

總统大選將至，社會殷切期盼政府重拾尊重專業的態度，並徹底改善産業發展的進程。面對全球産業格局大移轉，政務官基本的科技專業知識是必要的，它能提高決策效率與品質、重大事件的風險管理、團隊領導力及決策品質等。產業發展的藍圖不能成為政客保官或政治操弄的工具，此事攸關台湾的永續發展，不得不慎！（作者為陽明交通大學科管所 退休教授）

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