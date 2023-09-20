昨晚陳吉仲、林聰賢，蔡政府執政7年多農業首長三任中的兩任「相偕」被辭職下台，看來這是層峰執政危機停損的最佳方案，總統府隨即透過發言人林聿禪表示「針對進口雞蛋專案議題，落實檢討精進，以釐清疑慮，讓國人安心」。

蛋蛋危機的疑雲有釐清嗎？農業部長陳吉仲在臉書表達辭意，但是對於連日巴西進口蛋諸多爭議引發食安風暴的真相並未釐清，陳吉仲反而強調進口雞蛋的決策有利於農民。前農委會主委、中央畜產會董事長林聰賢也在臉書表達辭職，但離譜的是強調自己任內擋住非洲豬瘟，打了美好的一仗，絕口不提蛋蛋危機。

相比陳吉仲前天第一次表達辭意，引發黨內派系權鬥風波，閣揆陳建仁當時予以慰留也提「釐清疑慮」，相隔兩天時間，黨內高層定調陳、林兩人雙雙下台，且決策沒錯，爭議待解。留待後續檢調偵查，才有釐清真相的機會。只是檢調偵查慢慢來，案情若真有不法的眉目，恐怕大選也早已結束。

「有問題蛋、沒有問題的決策和當事人？」這是蔡政府執政7年多來的怪現象！蛋蛋危機引發食安風暴，各地方縣市首長如臨大敵，台北市衛生局追查問題蛋已流入學童團膳，900個學童吃下肚了，這是食安風暴的開端，而不是結束。兩任農業首長陳吉仲、林聰賢仕途「毀於一蛋」，也創下台灣官場不名譽的歷史紀錄。

圖利進口商超思公司的疑點、問題蛋的流向、官員是否瀆職，檢調已經列「他字案」調查，檢調動作如果積極辦案，雖然台灣農政不幸被毀了，不只是陳吉仲、林聰賢完蛋，不適格的執政黨也將「毀於一蛋」。

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