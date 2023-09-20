國民黨總統侯選人侯友宜，目前正在美國進行為期8天的「對話與深化友誼之旅」，在第一站的紐約受到僑胞熱烈歡迎，盛況不亞於賴清德。值得一提的是，日前在出席大華府僑宴暨造勢大會期間，美國在台協會主席羅森伯格不僅出席，更是從頭坐到尾，待了2個多小時。針對兩岸、外交、國防等國安議題，侯所提出的「3D戰略」(嚇阻、對話、降低風險)，也讓人對他要讓「台海安定、台灣安全、世界安心」的訴求印象深刻。

不過在出席大華府僑宴暨造勢大會致詞時，侯友宜提到「民有、民治、民享」是國父孫中山最重要的思想與信念，誤用了美國總統林肯在蓋茲堡演說的「民有、民治、民享」內容。其實讀過三民主義的人都知道，孫中山的「民族、民權、民生」理念，實與林肯的「民有、民治、民享」有共同之處，兩者並沒有相互違背。

侯友宜所犯的上述錯誤雖然不傷大雅，但也顯示他的常識與學識都有底氣不足之處。當然選總統不是選聖人，再說台灣常識和學識不足的政治人物所在多有，包括過去的總統。不過要當總統至少得有一些特質。侯友宜從今天開始，要多讀一些歷史書，例如史記，漢書，從中找出答案；拜一些歷史人物為師，始能求取勝利之路。

侯友宜第一位要找的名師，應該就是劉邦。劉邦有什麼終於成為開國始祖的特質，茲列舉如下：

一、嬉皮笑臉，死纏爛打，六親不認：劉邦的老爸劉太公被項羽所擒，項羽放話，「不投降，就烹了劉太公」；劉邦卻笑著說，「烹了之後，記得分我一杯羹」。楚漢相爭，劉邦一路敗北，不但丟盔棄甲，一路急著逃命，甚至把一對親生兒女推下牛車，自顧自的逃命去也。根據這段歷史，我要勉勵侯的是，即使分不清孫中山和林肯所言，就連美國前總統小布希亦分不清利比亞和敘利亞呢。

二、勇於察納雅言：劉邦麾下第一戰將韓信，戰無不勝，攻無不克。一次打敗齊王(據有山東)，即馳書劉邦，請封他為「假齊王」；劉邦一看，氣到跳腳，正想大罵，張良見狀大驚急忙踢了他一腳，劉邦猛然醒悟，沒有韓信，仗是沒法打下去的，於是當下轉彎回說，「幹什麼假齊王呀，要幹就幹個真齊王」。據此，今後侯做事就是要放膽，信任可以為你所用之人，同時也要以此說服對你仍充滿疑惑之人。

三、善於發掘選用人才：劉邦說他終能完成大業，靠的是張良的「運籌帷幄之中」，韓信的「決勝千里之外」，以及蕭何的「不絕糧道」。即使劉邦已成為高祖，在他的「大風歌」中，都還不忘「安得猛士兮守四方」，顯見他的求才若渴。

除了競選團隊之外，侯友宜還要擴充各方面的人才團隊，千萬不要有門戶之見。更千萬要記住一句話，「帝者與師處，王者與友處，霸者與臣處，亡國之君與役處」的道理。

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