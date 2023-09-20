2024年的總統大選，依台灣自1996年開始直選總統的經驗，應該是政黨輪替最易發生的民主防腐契機年，因為2000，2008及2016年的政黨輪替，都是執政黨完成憲法限定的兩任任期後發生，雖然次數不算多，但迄今卻尚未破例過；2024年也正是民進黨蔡英文執政8年的憲政大限到期時，治理的貪腐問題，如巴西過期蛋，及綠能養黑金等，正浮出檯面，民眾期待政黨輪替的比率也高過6成，但在野的兵分三路，理性上都知要整合才能贏，各種配的說法，如柯郭、郭柯、侯柯、侯郭等，也不時傳出；實際上，卻各有算盤，似無一能成局，是不是就此讓民主防腐的8年輪替機制破功呢？

目前各種「配」難成的主因之一，是在野三人的民調，並未懸殊拉開，其中郭台銘墊底的情勢趨於明朗穩定，且他無政黨包袱，進退較有空間，只看他個人的心念抉擇，在此且不多論。

侯友宜與柯文哲則呈麻花捲狀，糾纏環繞，難分高下，再加上兩人均背負政黨包袱，侯的國民黨更是百年老黨，也是在野中唯一執政過的大黨，區域立委可提名70席以上，侯退而做副手的機率，不能說是零，也趨近吧！

柯的民眾黨，資歷尚淺，羽翼未豐，區域立委大約提名10席左右，但因柯個人的魅力，目標鎖定不分區的政黨票要爭取8至10席，柯要退居副手，機率可能比侯高一些，但困難仍重重。藍白正副總統配如難成，民調又糾葛，靠理性計算棄保，卻充滿不確定，如此混沌情況下，2024大選中還能一搏取勝的出路在哪呢？

理性計算的盡頭，其實是理想理念引路的契機，良善制度的突破與建立，不是靠政治人物的良心，而是其面臨不確定，但又有求勝的企圖心，才能促成他們兌現過去說而不做的理想，成就典範。

以目前民調的糾纏，藍白與其仍是想誰正、誰副、誰退等，陷於無窮惡性迴路的纏鬥圈，還不如回到根本思考，依中華民國憲法，總統及行政院長的職權該如何劃分？政府人事又如何依職權理路來任命安排？共同能設計出一套符合憲政理路，又能兼顧政黨政治現實的執政藍圖，不僅是為藍白政黨可能組聯合內閣的情況思考，且能提供給任何願依憲法，又考量現實上在立法院會出現三黨不過半的政黨為參考；鼓勵台灣政黨，不靠修憲，用白紙黑字的契約方式，實踐出更貼近民主的「共識型」政府體制。

具體而言，憲法上總統直選，但權力設定較集中為「國家元首」這一角色，如三軍統帥，國防外交等有國家整體性代表的事務上；而憲法上行政院長就是國家最高行政機關的首長，有領導政府的職責，1997年的修憲雖然將立法院的閣揆同意權取消，讓總統可直接任命行政院長，形成其常成為替總統擋子彈的代罪羔羊，但藍白若願意校正過去把行政院長做小的憲政扭曲，可以協商明定總統任命行政院長，得經由立法院的多數黨聯盟共推，且經此任命的院長，上任第一天到立院施政報告，可比照法國要求立法委員行使同意投票權，以彰顯自己在立法院過半的支持。

這些俱應載於欲組聯合內閣的政黨契約，並公諸於世。再如內閣人事的任命，過去也未具文，「人治」色彩濃，總統的意志及偏好相當關鍵，具典範性的做法，應能具文將總統權力有關的職位，如外交、國防、軍事、兩岸等，明言是總統主導，其他行政院長有主動任命權，但任命前，得與總統協商。

最後，是所謂6千多種公營或公私合營事業單位的人事任命應能完整列表，先做性質區分，如專業性、管理性或技術性等，再以行政院長、立法院長及聯合內閣的黨團代表等，組成提名小組，由總統最後任命之。

權位資源如能依憲法設計的邏輯做大方向的分配，先形成共識且具文，藍白就不用糾結在侯柯配不配，或誰正、誰副等，最後再集中力量支持最有勝選機會的人，讓2024年政黨輪替仍能發生，並實踐出所規劃的「共識型」政府，才是台灣的民主之福。

（作者為中山大學政治所榮譽教授）