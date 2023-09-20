進口蛋爭議延燒多時，陳吉仲已為此下台。除此之外，國民黨近日攻勢凌厲，還炮打綠能爭議及賴清德老家違建，企圖用打弊方式打下賴清德。但民調顯示，賴的民調仍居第一，不少人感嘆「台獨金孫」的民調是否有金鐘罩護體，堪稱雷打不動？

照理來說，賴清德做為執政黨總統參選人，現任政府各種弊案醜聞應會對他造成影響，但這在賴清德身上似乎體現不出來，原因在於目前的行政團隊都由蔡英文任命，而賴清德與蔡英文的不合眾所皆知，身居副總統高位卻形同擺設，反而讓賴清德與蔡政府之間產生一道隔膜。這會讓民眾認知到，目前的蔡英文執政團隊雖然是有問題，但並不是賴清德做出的決策，演變成在野猛攻民進黨執政缺失，卻仍讓賴清德保有基本盤。

不過長期觀察會發現，打弊案這點，確實是讓賴清德的民調出現了天花板，中間選民和年輕選票不容易倒向賴清德。

既然開始出現游離中間選票，照理藍、白陣營應該可以全力爭取，但成果似乎有限。問題除了出在藍、白陣營過去4年的國會監督不力之外，這半年內也把太多心力放在如何整合成一組候選人之上，難免令人感到只是將民眾當成沒有主體性的板塊拼圖。

沒有錯，從民調數字看來，藍白整合成一組候選人是可以贏過賴清德，但選舉並非簡單的算術一加一，且藍白陣營底下都有各自的選舉機器與目標，現階段任何陣營都未明確表態願意屈居副手、甚至讓出更多選區，在結構性的矛盾之下，在野整合仍是艱難的課題，更讓賴清德的支持度與看好度維持領先。

打弊效果有限、整合遙遙無期，各陣營只能力求形象清新驚豔，以求和賴清德產生對比。關於這點，已投入連署的郭台銘提名資深藝人賴佩霞擔任副手，確實引來網路上的討論，這當然會促使藍白陣營必須想出更搶眼的搭檔人選。只是，賴佩霞參選後就冒出雙重國籍與學歷問題，她擔綱的戲劇也因參選臨時停演，讓郭台銘的參選之路更添波折，也凸顯郭的搭檔似乎是急就章下的產物，缺乏查證等幕僚作業的參與。

這樣看來賴清德的選情似乎仍會穩定領先，但實際是存在不少隱憂。首先，賴清德競選團隊仍然是由新潮流與英系居首要地位，權力分配並不均衡，未來仍然有內部衝突的可能，不久後的不分區立委提名，預料就會爆發第一波衝突。

其次，許多牽涉政商利益的未爆彈仍處處可見，類似台南88槍的重大刑事案件，都可能會重創賴清德民調。一旦藍白陣營發現到向綠營支持者拓展選票的管道，在賴清德無法擴大選票基礎的現況下，賴清德選情依然可能告急。

（作者為自由撰稿者）