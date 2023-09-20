「美軍是地球上最強大的軍隊」這句話，美軍可能已愈來愈說不出口。在俄烏衝突後，美國迅速暴露了他們軍工製造上的弱點，像二戰時那種充沛的軍工製造力，早已不復見，連打個代理人戰爭，武器補充都捉襟見肘。除了武器生產能力的低下，現在傳出連募兵都募不足的窘境。

連兵都募不足，還有人指望美國出兵保台？

最新一期的《美國陸軍戰爭學院季刊》（The US Army War College Quarterly），刊出一篇論文「行動呼籲：烏克蘭對未來部隊的教訓」，說出了一些令美軍尷尬的事實，作者的結論是美國武裝部隊已經到達了一個「戰略轉折點」，其士氣低落程度堪比越戰末期，解決之道，就是恢復徵兵制。

根據烏克蘭軍隊的傷亡，該文推估，面對一場大型戰爭，美軍需要在數周內承受5萬名士兵傷亡，這相當於美國在中東戰場20年的損失，然而，當前的預備隊伍兵源嚴重不足。1970年代，美軍預備隊士兵數高達70萬，現在，只有7萬6千名，招募狀況還不斷惡化。陸軍已連續第二年招募無法達標。

從其他新聞裡尋找事實——美國代理海軍部長麗莎．佛朗切蒂（Lisa Marie Franchetti）於9月在參議院軍委會上表示，海軍無法達成招募目標，目前還短缺7000名士兵。目前是美海軍40年來員額的最低水平，募兵條件差嗎？不，入伍獎勵已提高到75000美元，年齡已提高到41歲。佛朗切蒂在國會誓言要利用一切可能手段招兵。

無獨有偶，美國空軍也於9月傳出未能實現招募目標，這是1999以來首次募不滿兵。電影《捍衛戰士2》全球熱賣，但顯然沒有激勵美國人加入行列。現役空軍士兵數量僅為滿員的90%，預備役與警衛隊的缺口是30%。

美國人缺乏從軍意願的原因有好幾種說法，有人認為是種族性別偏見，有人認為是「反種族性別偏見」，此兩者屬「覺醒文化」的附帶損害。最流行的一種看法是，美國人對政府的信任度下降，不再願意將生命交給少數掌權的政客們，畢竟，20年來，好戰，戰勝紀錄卻極少的美國，讓年輕人不願再做政治犧牲品。

事實上，美軍有點像古代日本的武士階級，基本是「世襲」的，募兵最大的來源是從軍家族，據調查，大約每4名美軍新兵，就有3名家庭裡有一位正在服役或曾經服役的近親（父母、兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔叔或阿姨）。換言之，美國「武士家族」就是美軍募兵最大的來源。

募兵不足，意味著「武士家族」對政府的失望，甚至厭惡情緒，正成為美軍規模的致命砍刀，忠誠之心減退，不想再當武士。而這是當前美國政治嚴重分歧的副作用。有多少武士家族是「川粉」？他們目睹拜登政府以司法鬥爭川普的心情是什麼？

再者，數十年來，美國掀起了多場（對美國）毫無意義的戰爭，武士們感覺遭到政府背叛。川普之所以能有如此龐大的鐵粉，也肇因於此，他被譽為和平總統，因為其反對將美國子弟帶到遙遠的戰場白白送命，這還讓他獲得諾貝爾和平獎提名。

由此再看美軍於第一島鏈的撤退，並慫恿盟國擴軍，就一點都不奇怪了。美軍目前在太平洋的「軍事底線」，是關島，而不是琉球。不想被人認為比川普軟弱的拜登，一心讓日韓相濡以沫，同時擴軍意圖圍堵中國，卻引來朝鮮與俄羅斯的軍事合作，以及中朝俄三方潛在的軍事默契。

在菲律賓，拜登逼出了4個新的軍事據點，可能還將設第5個，但這些據點的主要作用是補給與監控（有時扮演挑釁的角色），而不是大舉駐軍。

解放軍於台海，東海，甚至整個西太平洋頻繁的軍演，已給予美軍莫大的壓力，此壓力背後的真相是疲弱的軍工製造能力，以及募兵不足的問題。對一個全球布武的帝國而言，兵力不足的結果，就是從世界各地逐步撤軍，這也是為何美國不斷慫恿歐洲，東亞，南亞國家擴軍的真正原因。

由此，美國派兵介入俄烏衝突的機率幾近於零，主因是，那是一場大型戰爭，而美國沒這麼多願意捐命的武士。同理，出兵保台的機率也幾近於零，因為一旦介入，即便是短時期的交鋒，也還是一場大型戰爭，所有兵推都顯示必然產生大量死傷，現在的美軍哪有這種底氣重現越戰場景？

這個數字要謹記：越戰時，美軍有超過70萬的預備軍，現在只有7萬。願意送命的「武士」極度短缺，退一萬步說，美國派兵保台即便心有餘，也是力不足。（作者為自由撰稿者）

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