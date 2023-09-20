兩岸關係複雜棘手，沒有簡單的解方，也不會有皆大歡喜的結局。各種形態的「統派」在民意結構中逐漸邊緣化，程度不一的台灣獨立主張持續上揚，逐漸取得主流地位。在對岸強烈表態警告及美國不表態支持之下，極端的「獨派」用各種包裝術掩飾，但核心思維不變，就是「兩岸兩國」，我方名稱可以不計較，借殼上市最好，以免引發對岸出兵討伐。賴清德是此中高手，用盡美麗詞藻包裝兩岸互不隸屬的主張，就是徹頭徹尾的兩國論，還高呼和平，殊不知這樣的偽裝由於骨子完全未變，所以顯以踩到對岸底線，可能引發戰爭。

馬英九前總統日前出席「地緣政治高峰論壇」發表開幕致詞，批蔡英文總統不接受「九二共識」，致使兩岸關係快速惡化。他強調蔡總統在前年國慶典禮上，依舊提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，儼然是「新兩國論」，嚴重悖離《中華民國憲法》。賴清德更有一再重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，進而推衍出台灣非屬中國領土的論斷，這種「新兩國論」嚴重危害兩岸關係的和平穩定。

目前世人普遍把台灣當成最危險的地方，嚴重關切台海危機，這不是在維持現狀，而是為兵凶戰危提供燃煤。中共統一台灣的意志從未削弱，甚至因為美中戰略對抗加劇而益趨強烈，在兩岸及美中關係率皆惡化的情況下，兩岸執政當局互相敵視日益嚴重，如果明年仍由民進黨執政，免除兵戎相見的難度必定升高。

台灣大學政治系教授張登及最近為文強調：「武器化與集團化的複雜互賴、區域與全球軍事優勢的不均衡，加上各國內部激昂的對抗情緒，使首腦外交的迴旋空間也大為縮小。認為台、美大選前，台海不致發生武裝衝突，恐怕過於樂觀。」民進黨將兩岸關係深深鑲嵌到兩強關係中，致使軍事衝突益發逼近，關鍵原因在於「北京不相信台灣不以武謀獨，美國不放心大陸不以武促統；不統與不獨沒有交集，大家又去加碼軍事，最後不武也難以維持。」換言之，兩岸的戰爭陰霾其來有自，並非刻意渲染，而其中的緣由，民進黨政府的兩岸政策要負很大責任。

賴清德在總統擬參選人中民調一馬當先，但始終碰到天花板，可見只有民進黨基本盤的死忠者支持，爭取不到中間選民。他的罩門在於愈來愈多民眾擔心爆發戰爭，他台灣獨立的核心思想雖然刻意包裝，但仍烙印在臉上抹不掉，被認為有引戰之虞。

共軍的作戰能力正快速增強中，如遼寧號、山東號航空母艦持續戰力生成，配合海、空軍遂行跨島鏈遠海長航訓練，建構第一、二島鏈間區域抗擊外軍能力。福建號航空母艦研判將於2025年完成海試撥交服役，持續增強反介入、區域拒止能力。姑且不論解放軍經過持續演練，攻台能力是否更強，我們必須深知，戰火一旦在台灣燃燒，就是一場毀滅性的戰鬥，讓兩岸陷於水火，百姓生命財產遭受嚴重損害。

台灣人不可沒有避戰之心，備戰的同時，也要在政治上尋求避戰的可能性，否則後果不堪設想。奈何雖然明知山有虎，賴清德偏要向虎山行，台灣民眾焉能跟著他引火燒身！

（作者為資深媒體人）