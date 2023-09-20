陳吉仲「猶抱琵琶半遮面」的請辭大戲終在19日落幕。但一場記者會，演變為大罵外界惡意詆毀，已讓「道歉」變質，且凸顯扮演背後靈的「派系利益」，才是陳吉仲下台主因。

從17日傍晚傳出陳吉仲請辭及政院第一時間不否認不承認，只說「不予回應」起，坊間已嗅聞一股不尋常氛圍，及至4小時後政院表態「沒請辭獲准情事」，第一階段請辭戲碼，官方顯然已備妥用「傳聞」收場。

但政院說詞轉變原因是什麼？按理請辭是直屬上司閣揆說了算，但陳建仁非實權人物，更非派系中人，一切只能看風向辦事。這位現任閣揆深知個中三昧，17日晚間沒發聲，倒是前閣揆蘇貞昌忍不住開嗆，「到現在沒提辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話操作，非常惡劣！」蘇貞昌大炮性格，明眼人一看就知炮口對內。蘇一怒，讓陳吉仲請辭案沉澱兩天。

當19日晚間陳吉仲確定下台後，副閣揆鄭文燦說「政務官要為政策負責」，才刺激環保署前副署長詹順貴在臉書說道，「既然最大派系已尊重總統與行政院長，有人也覬覦農業部長位子很久了，離開也好。」

派系斧鑿運作之深，非派系中人都看得懂。賴清德一旦當選，新潮流壯大是不爭的事實，「南流」壓「北流」也是派中派的重大考慮，鄭文燦大阿哥不得不警惕，不得不為「北流」的利益著想。

過去農委會主委一向是新潮流禁臠，蘇系出聲、新系爭權，派系爭利，英系的陳吉仲必成犧牲打。只不過在進口蛋釀食安風暴惹得人心惶惶時，上位者只汲汲營營派系利益，實在缺乏政治道德。