大陸日前發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。在這份文件裡，除了鼓勵台灣同胞在福建置產等惠台措施之外，還首度提出綠電輸台、高鐵跨越台海等具體政策，選前敏感時刻並未引起太多討論，殊為可惜。

台灣發展綠電捉襟見肘

台灣已將淨零碳排納入發展目標，且歐盟將在今年10月對進口商品課徵俗稱碳關稅的「碳邊境調整機制」，包括蘋果、Google等國際品牌都訂出供應鏈必須100%使用再生能源的要求，台灣企業為了符合客戶的要求，正到處尋求綠電；然而，台灣綠電供應不及，廠商非常焦慮。

由於綠電的發電量無法達標，蔡政府2025非核家園政策已確定跳票，這對身為國際供應鏈一環的台灣企業來說，十分不利。大陸方面應該是看到台灣產業對綠電的需求，因此特別在這次《福建對台21條》裡提到，可以向台灣大規模輸送綠電。

福建是大陸第一個「國家生態文明試驗區」，而綠電正是生態文明建設的重要條件。目前福建正加快發展核、風、光、氣等清潔能源；其中，福建省平潭綜合實驗區已實現全綠電供應，除了充分供應當地的用電需求外，還有條件向外輸送綠電。福建已成為大陸低碳電力系統示範區，其中閩南外海淺灘適宜發展海上風電，與台灣之間有地利之便，適合進行能源合作。

「能源資源互通」是兩岸融合應通盡通的重要部分，畢竟加快能源低碳轉型是海峽兩岸都要面對的課題，因此，兩岸可以在電力資源互聯互通、海上風電開發利用、提升節能減碳效率以及新能源技術創新等領域進行合作，這對兩岸推動能源結構優化都有正面幫助。

兩岸之間確實已有學術和企業進行相關的合作研究開發案，如台灣科技大學和大陸的「華電集團福建分公司」共同開發的海上風電新材料，已投入福建海域發電使用，這是兩岸在這個領域第一個合作的項目。

大陸在綠色能源轉型的技術和規模都是國際的重要領導者，如世界最大的16MW離岸風機，日前已在福建運轉，年發電量可達66GW（百萬千瓦），可以為3萬6000個家庭提供一年所需的綠電。而除了風電和光電生產能力之外，大陸先進的遠距離輸、變電能力，也有助於向台灣大規模輸送綠色電力。

其次，兩岸可以從建立綠色減碳淨零機制與平台開始，然後朝向建立再生能源共同市場，在再生能源產品標準、檢測以及認證等方面進行合作，甚至給予最優惠稅收待遇，以支持企業互相投資。

建立再生能源共同市場

兩岸間另一個可以進行合作的領域是碳權交易。台灣碳權交易所雖已於今年7月成立，但初期不具實際交易的功能，此外台灣溫室氣體排放源主要集中在少數產業，即使有了碳交易，也會出現市場流動性不足的問題，兩岸可考慮建立共同碳交易市場，擴大交易的規模。

另外，台灣出口到大陸的產品，一半以上會經過加工後再出口到歐美，歐美都將陸續實施碳關稅，台商在兩岸的碳費或碳稅該如何認定以免重複課徵？台商若在大陸購買扣抵證明，歐美廠商是否承認等等，都有待兩岸進一步確定合作及互相認可碳扣抵的機制。

為了能源轉型，蔡政府瘋狂發展綠電，但台灣面積有限，為了大量裝置光電板，農田、漁塭、埤塘、水庫地區等，有不少已轉作種電，連花東的森林都遭到砍伐；人們擔憂台灣綠電還沒真的發展起來，卻已造成山河破碎、甚至糧食危機。而海上風電影響生態，造成漁民漁穫大減；陸域風電則干擾民眾生活，各種弊端正一一顯現，民眾的抗爭也風起雲湧。

各種現實條件都說明，台灣必須環境減壓，能源政策已到了必須重新全盤規畫的時刻，大陸此時提出輸送綠電及再生能源合作，對發展綠電已捉襟見肘的台灣來說，不能不說是一個好消息。陸委會斥責《福建對台21條》為一廂情願，再次證明民進黨心中沒有人民利益，只有政黨利益。在野政黨何不好好探索台商的需求和意向，提出兩岸綠色能源合作政見。