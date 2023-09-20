國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，美方接待規格超出預期，行政部門官員也不避諱，侯友宜的表現受到各界肯定，不但通過「壓力測試」，美國行的淬鍊也成功拉抬侯友宜聲勢。相形之下，民進黨唱衰侯友宜出訪，拋出「疑侯論」，反而自曝賴清德8月「被低調」過境美國，活動空間遭到壓縮，「疑賴論」陰影依然籠罩的窘境。

追求和平 中美皆安心

近距離觀察侯友宜在美國一言一行，他一掃在國內嚴肅、拘謹的刻板印象，在美國所展現的自信令美台人士為之驚艷。目前侯友宜在民調仍居第二，此次完美進擊美國，將是大選逆轉勝的決定性關鍵之一。

侯友宜於14日啟程展開「對話與深化的友誼之旅」，民進黨迫不及待召開「死當的外交，疑侯的塵囂」記者會，引述《紐約時報》、《華爾街日報》5月分的舊聞，含沙射影侯友宜在兩岸、國際、經濟、外交四大議題立場模糊，國際「疑侯論」再起，結果侯友宜表現出乎他們意料，民進黨刻意汙衊中傷不成，反而弄得自己灰頭土臉。

侯友宜在紐約接受《彭博》訪問強調，讓台灣扮演「促進和平者、風險降低者」，讓「台海安定、台灣安全、世界安心」，為這次出訪主軸定調，深受美方認同。訪問的重中之重當在華府，侯友宜17日晚上出席大華府地區僑宴與造勢晚會，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格全程參與；權威期刊《外交事務》18日刊出侯友宜的〈台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案〉專文，他當天在華府智庫布魯金斯研究所的閉門會議中，專題演說「以和平共創台灣願景與印太未來」，並接受與會學者專家的詢問。

侯友宜明確提出「3D戰略」，包含嚇阻、對話、降低風險，他主張，除了充實國防力量，以實力追求和平，更堅持應以和平方式解決兩岸歧異；侯友宜也不迴避針對「九二共識」議題，強調他的九二共識是基於《中華民國憲法》跟《兩岸人民關係條例》，他反對一國兩制，也堅決反對台獨。侯友宜訪美所傳達訊息的對象不限於美國，也同時告訴大陸，台灣在加強國防同時，願意與大陸進行溝通對話，降低兩岸發生衝突的風險，完全契合拜登政府現行政策，也在中國大陸可以接受範圍內。

備受禮遇 訪美行出色

民進黨妄稱侯友宜的國防外交政策有抄襲之嫌，但仔細分析賴清德「保衛台海和平計畫」的四大支柱理念，強調建立威懾力、經濟安全是國家安全等，凸顯的是與大陸對抗，絕口不談兩岸接觸、交流、對話，再加上賴清德的「台獨金孫」本質未變，「疑賴論」不是空穴來風，華府普遍傾向侯友宜是比較理想人選並不令人感到意外。

侯友宜訪美最祕密的行程也是最大亮點是與行政部門的互動。賴清德過境美國時不得進入大華府地區，只在舊金山與羅森伯格會面，也不得與行政部門官員、國會議員及智庫會面。由於拜登政府強調美國在台灣選舉中不站邊，公平對待各黨參選人，各方高度關注侯友宜是否有機會與行政部門官員互動。結果，侯友宜拜會AIT總部時，除了羅森伯格親自接待外，行政部門官員也在場。

嚴格來說，美方並未違背公平立場，因為，包括蔡英文總統在內，過去台灣總統參選人甚至可以到白宮、國務院及國防部會晤美國官員，這次只是依循慣例。其實以羅森伯格與國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文的密切關係，她本人就有相當的代表性與權威性，但拜登政府仍同意政府官員出席會談，提供侯友宜不同於賴清德的待遇，已然引發無限想像空間與解讀。

前AIT主席卜睿哲表示，「與侯友宜的討論，內容也非常充實，我們從中獲益良多」；德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀則盛讚，侯友宜準備得很充分，對問題進行了非常全面的論述，「這真的是一次出色的對話」。這兩位重量級學者對台灣政治一向沒有任何政黨偏好，他們的評價可為侯友宜美國行的最佳註腳。