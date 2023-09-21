淮海戰役雙堆集烈士陵園位於安徽淮北市濉溪縣雙堆集南面，1981年10月完成淮海戰役烈士紀念碑，紀念碑是紀念共產黨於淮海戰役的勝利，換言之，也就是國民政府在淮海戰役的慘敗。

淮海戰役(徐蚌會戰)是國民黨失去大陸政權最大的關鍵，為支援陷於徐州的國民黨主力部隊，國府精銳的黃維第十二兵團，由平漢線河南駐馬店出發，東進馳援，被劉伯承的中原野戰軍所阻，壓縮在雙堆集一帶狹小地區，雙方發生激戰，戰役以運動戰開始，以陣地戰終結。從1948年11月23日至12月15日止，共產黨殲滅了國民黨第十二兵團的四個軍，共計十一萬四千餘人，奠定淮海戰役全勝的基礎。影響所及，蔣介石總統於1949年1月宣告下野。

淮海戰役雙堆集烈士陵園內寬闊筆直的主幹道通往紀念碑，紀念碑是環境空間的重要公共藝術，是「以歷史記憶彰顯現實價值」的符號，淮海戰役雙堆集烈士陵園於2016年入選為《全國紅色旅遊景點景區名錄》，陵園南部的尖谷堆為新石器時期的文化遺址，也是淮海戰役雙堆集地區國共雙方激烈爭奪的制高點。

在歷史理解中，現在與過去總是糾纏不清的，筆者2023年9月參觀陵園內的記念館，看到沙盤模型展列包圍圈內國軍殘破不堪的卡車，動彈不得的坦克車，心情是異常的沉痛，雖說雙堆集已寫入歷史，戰爭的硝煙已經隱退到歷史的深處，但以國軍當年機械化的部隊，敗給武器裝備遠遜的解放軍，能不令人扼腕。隨後參觀尖谷堆，取出國民黨當年參戰將領所著的「淮海戰役親歷記」，對照書中描繪1948年底國共雙方在此激烈的戰況，「陣地的制高點尖谷堆，炮兵部隊的觀測所設置在上面，陣地成為解放軍炮火集中襲擊的彈巢」，在尖谷堆淪陷前的最後階段，國共經過一天一夜的拉鋸戰，尖谷堆周圍200公尺之內被屍體覆蓋了一層，尖谷堆上原有的堅固工事已被炮火削平，守備的國軍只得臨時用屍體疊起一道長約150公尺的弧形「圍牆」。彷彿聽到戰場受傷戰士的哀嚎，處於彈盡援絕、飢寒交迫的窘境，感受到戰士視死如歸的悲壯。

台北鄰居何伯父當年身陷重圍，擔心襁褓中的幼兒失去父親，在千鈞一髮之際，拚者老命追隨第十軍師長尹俊突圍，第十軍殘部隨後跟進時，解放軍就將缺口堵上，導致第十軍軍長無法突圍而被俘，何伯父以行動詮釋了「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」的意義；至於王伯父，就沒那麼幸運了，古來征戰幾人回，自從到雙堆集參戰後，就音訊渺茫，留在台灣的王媽媽，舉目無親，還要照顧兩個幼兒，最後被逼得只好改嫁，戰爭的後果是多麼殘酷，妻離子散，家破人亡，世間悲慘之事莫過於此。對照陵園內奇花爭艷，祥和安樂，難以想像當年戰區的血雨腥風，今夕何夕，今夕何夕，現實與過去反差是如此之大，令人感概不已。

為紀念淮海戰役，大陸在當年的主戰場徐州建有紀念館及紀念陵園，支戰場永城陳官莊也建有紀念館，用以喚起人民的愛國意識。反觀台灣，在國民黨時代，不願提及國共戰爭；民進黨時代，呼籲抗中保台，延長義務役期，桃園機場實施反空機降操演，共軍圍台軍演，似有遍地烽火的感覺；但海峽兩岸無論政權如何的興替更迭，總是血脈相連，但願不再發生骨肉相殘的悲劇。（蔣世安/台北市）