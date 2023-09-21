國軍第三十四師位於中國湖北隨州的抗戰紀念碑，最終被破壞，棄置和散落於溝渠之中，殘件後被收藏。在陝西的軍委會剿共別動隊紀念碑，也在斷裂之後收藏入當地文化館。兩塊碑的碑記均由陝西籍國軍將領公秉藩撰寫。而他個人的人生際遇，也頗能反映國軍的滄桑、現代史的滄桑以及每個具體的個人在大時代中的變遷。

抗戰碑亭 終散毀溝渠

在中國湖北省隨州市的洪山鎮，曾有一座抗戰紀念亭，亭中有一座紀念碑。該紀念碑與國軍第三十四師在隨棗會戰期間的大洪山戰役有關。是役，國軍第三十四師與日軍在洪山鎮一帶展開戰鬥，最終，日軍被擊退。戰後，國軍第三十四師在當地建立碑亭，以追懷陣亡於斯役的國軍官兵。國軍第三十四師，源自國民二軍舊部，1930年12月成軍。隨即參加對湖北花園、孝感一帶中共紅軍的圍剿。對日抗戰爆發後，該部隸屬第三十九軍，參加1938年1月之豫北豫東作戰及1939年5月之隨棗會戰。

1940年6月隸屬新編第十二軍。1941年1月，隸屬第八十軍，參加晉南會戰。同年4月，隸屬第三軍。同年5月該師兵敗中條山對日作戰，番號被撤銷。

大洪山國軍抗戰紀念碑拓片。（圖文：徐全提供）

從拓片照片上看，這座紀念碑頂部有青天白日徽。紀念碑碑記由陝西籍國軍將領公秉藩撰寫。碑記全文如下：

「大洪山抗戰陣亡先烈紀念碑

大洪山戰役後19日，既追悼諸烈士于溳上平原，復思所以永垂紀念者，莫若建碑立亭，於戰爭激烈之馬鞍山以彰義烈。乃稽死事官兵姓名、籍貫，臚得151人，一一泐之，石額曰大洪山抗戰陣亡先烈紀念碑亭記。竣之日，爰綜是役事略，執筆撰寫，俾登斯亭者，知所景仰焉。慨自倭寇侵淫，戰雲彌漫，燕趙敵氣延於大江南北。本師參加抗戰兩載以來，轉戰千餘里，流血鄂豫間。汴梁以還，凡東雙河、平靖關、三陽店諸役，皆余親為之指揮。陷陣衝鋒，為民族自衛捐軀者，前後以數千計，誠一悲壯奮鬥之血史哉。5月初，鄂中路戰局突緊。賊以十三、十六兩師團之眾，由鐘祥北犯棗陽；另以兩師團由應山下隨縣，合趨宛之唐河、新野。8日，奉命側擊，遲滯敵之北進，始以一團出茅茨畈當敵。15日晨，與南竄之敵會於雞鳴寺。16，寇益縱，約5千步騎；我亦增二團以對陣，長延數十里，尤以馬鞍山反復爭奪戰為最激。黃風起，天為之蔽，撼山振嶽，敵氣為催。兩軍鏖戰肉搏者五晝夜，斬敵殆2千，陳屍遍野。寇圖襄樊之計，因以粉碎。噫！壯矣！當各志士相與余，隨沙場共生死。每於戰爭劇烈之際，見彈雨橫飛，寶刀欲折。親見傷痛、收斂之慘，心裂胸酸，悲痛不自禁。夫豈不知為主義、為國家民族戰，所欲有勝於生，則三千文化暨團體精神永存？然以與諸先烈，朝夕講習韜陣技擊，親如骨肉，情不獲已矣！嗚呼！諸先烈之所以輕生命、冒鋒刃、慷慨成仁、視死如歸者，為主義耳。為國家民族耳。嗟夫。可以昭來茲、勵百世矣。

公秉藩敬撰 孟默聞敬書

中華民國28年8月吉日」

1949年中共建政後，原本的紀念亭完全被毀。紀念碑散落在溝渠之中。後被當地人士收藏並捐贈於當地官方，由江漢公學紀念館陳列。

剿共碑成「反面教材」

抗戰亭消逝於歷史星空，但另一塊碑則成為記載公秉藩「敵視人民政權」的證據。公秉藩撰寫過的國軍碑文，不止抗戰這一篇。在1927至1937的十年剿共戰爭中，1936年11月，中共紅軍第74師在陝西商南縣富水關與國軍發生激烈戰鬥。國民政府軍委會別動隊20人陣亡。戰後，國軍為陣亡的20人樹立紀念碑，碑記亦是由公秉藩撰寫，全文如下：

「國民政府軍事委員會別動總隊第二支隊界牌剿匪陣亡烈士紀念碑

烈士林君真康，田君仁德，唐君子安，盧君明典，馬君□□，王君德輝，盛君彥邦，王君良，姜君伯西，郭君朝彥，張君嵩林，吳君化龍，李君行恩，餘君緒義，楊君實生，陳君□高，申君德五，帥君勝明，王君青雲，何君玉成；或為湘贛鐘靈，或為泰華毓秀，少年英俊，迥出時流，多列□□□□□□□□□聖學門牆，學儲濟世，志切匡扶。年來頻內憂外患，紛至迭乘；每念時艱，輒至 泣下，咸服膺蔣公安內攘外之大計，授身軍事委員會別動隊， 摧赤匪於贛陝，懲奸宄於閩隴，表率群倫，納之軌物，宵衣旰食， 所至有功。25年，公秉藩奉命移駐陝南，清剿殘匪，組訓民眾，時有赤匪陳先瑞，人槍千余，稱紅軍七十四師，竄擾陝、豫、鄂邊區，以駐軍剿辦不力，日久坐大，勢甚猖獗，孤人兒，寡人婦，廬舍丘墟，老幼白骨；秉藩亟欲撲滅此獠，拯民於水火；11月11日，據報竄至距商南四十裡之青山鎮，有西犯摸樣。當於13日晨，與駐龍駒寨之龔大隊長建勳率□□部隊趕赴前方，14日，與該匪遭遇於界牌附近桑樹店；我方官兵除當地團隊、遊擊隊200餘人外，本隊之特務排第十九中隊、第二十一中隊之各一部，共計數不滿百，與匪激戰，自辰至酉，各烈士奮不顧身，出入彈雨，斃匪數百人，以眾寡懸殊竟以身殉；事後聞之□ □□□□□褒揚備至。諺云捨生取義，重於泰山，各烈士為國捐軀，百世流芳，想必含笑泉壤。惟秉藩以己折股肱，國喪忠良，馳騁疆場，再見無日，不禁悲愴欲絕。誓與後□同志各矢勤勇，以酬先烈。26年，將各烈士忠骨聚葬商南東門外之山麓。元月10日，公墓落成，謹述各烈士死事概略，昭示來茲。

支隊長公秉藩敬撰

大中華民國26年元月10日立」

有意思的是，公秉藩為抗戰撰寫的紀念碑被毀。但這則為國軍剿共而撰寫碑記的紀念碑，雖然斷裂為3塊，反而被留了下來，成為了進行共產革命宣教的「反面教材」。據2022年1月20日中共商洛地方黨報《商洛日報》8版署名雷家炳的文史文章〈紅七十四師桑樹大捷與國民別動隊界牌「喪碑」〉記載，在共產革命者眼中，這座紀念碑是一座「喪碑」，文中稱此碑是「一座極好的歷史見證碑和反面教材。」文中亦記載，這座紀念碑「高1.46米，寬0.67米，厚0.12米；原為整石鑿制，現已斷裂成3塊」，被當地文化館收藏。

抨擊「殺人太多」 關押十年 頌揚領袖了餘生

公秉藩後來的人生境遇曲折且戲劇。對日抗戰時期的中條山戰役後，公秉藩被日軍俘虜，後來擔任了汪偽政權的中央黨校訓練團幹部總隊長。1943到1945年，任汪偽政權的湖北警務處處長及保安司令部少將參謀長。抗戰勝利後，再度被中華民國政府任命為軍職，但其不久後去職回鄉。

中共扶風縣政府官網在其「歷史名人」的欄目中對公秉藩的介紹和評價，或許頗能呈現公秉藩的人生軌跡。據中共扶風縣政府網站記載，中共建政前後，公秉藩的人生進入非常跌宕的階段。1949年7月間，公秉藩向中共西安市公安局進行登記，1951年4月18日以「國民黨戰犯」被中共西安市公安局逮捕審查，1956年集中中央公安部，1957年12月解送陝西省公安廳關押。據中共扶風縣政府網站稱，懲治公秉藩的主要理由是：

「從事反共反人民活動達25年之久，曾逮捕紅軍戰士、革命青年和無辜群眾50餘人，其中20餘人被其部屬和他親自下令殺害。民國19年（1930）充任新四師師長時，奉令積極圍剿工農紅軍總部，曾在湖北鹽利戰鬥中使我紅軍傷亡數百人。在江西吉安親自指揮修機場一座，因反共有功兩次獲敵獎賞3萬元。民國20年（1931）進犯中共贛、粵、閩邊區時所率匪部被紅軍殲滅，公秉藩被中共俘獲後冒充士兵乘機逃跑，繼續與中共為敵；民國25年（1936）充任別動隊一支隊隊長時，在陝西淳化、商縣一帶到處修築碉堡，編組保甲，訓練壯丁，在荊西公路一線多次與中共地方遊擊隊作戰。圍剿紅軍陳先瑞部，阻止紅軍北上抗日。民國34年（1945）被日寇在中條山俘虜後，任汪偽政府要職，出賣祖國，充當漢奸，為日寇訓練警察局長，瞭解我軍太行山一帶活動情況，積極為汪偽反動政府效力。」

不過從中共方面這段關於公秉藩生平罪狀的記述中可以發現，公秉藩在加入汪偽政府後，似乎主要職責和動向是針對太行山一帶的中共軍隊。另據中共扶風縣政府公布的訊息記載，中共建政初期，公秉藩對中共一些政治運動，有積極擁護表現，如怕家庭反對土改運動，公秉藩寫信將其侄叫到西安，囑咐在家服從政府法令，積極接受土改。1950年中共發行建設公債時，公秉藩積極回應，把自己一部分住宅變賣，購賣公債3000萬元（舊幣）。韓戰時，把家藏商代古鼎一座（價值一萬餘銀幣）捐獻中共政府。

但中共方面亦認為，公秉藩在收押管教初期，認罪不夠，交待罪惡不老實，公秉藩自認為他「早已放下屠刀」。他不服關押，先後散布了一些反對中共的言論，如說中共建政後「鎮壓殺人太多，太殘酷」，「人民民主專政是假民主，即光專政，就沒民主」等等。

經過長期關押，中共方面覺得其「確有悔改」，公秉藩在反省書中表示：「我的反動歷史有20多年，罪惡多端，不論舉其任何一件，都是死有餘辜。唯有在偉大的中國共產黨和毛主席時代，才能給我以寬大、重新作人的機會，真是史無前例，恩重如山」。

公秉藩被中共方面管押10年後，於1962年獲得中共「特赦」獲釋，回原籍參加生產勞動，當地政府按月發給生活補助費40元人民幣。從1977年起，公秉藩先後親自撰寫對台宣傳統戰材料8份。1980年被邀請為中共的陝西省政協委員。1982年1月2日，在西安因病辭世。

（作者為香港城市大學哲學博士）