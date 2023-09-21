此波進口雞蛋貪腐疑雲重重，集顢頇無能、黑箱決策、不負責任、謊言造假、強詞奪理、危害食安、耽溺權鬥等惡政之大成，在民意沸騰之下，長期被輿論質疑的農業部長陳吉仲終於辭職下台，但事情原委仍然曖昧不明，後續毒害失控，如果民眾仍然讓這個失能的政黨繼續當家，台灣低劣的執政品質還能挽救嗎？

民進黨政府辦正事沒本事，詭辯卸責卻是功夫一流，在三年防抗疫情期間諸多荒誕蠻橫的表現，令民眾為之傻眼、憤怒。如今，一切荒腔走板的行徑竟然在此波雞蛋進口疑案重演一遍，衍生無窮的爭議。但即使犯了各種低級錯誤的陳吉仲下台了，也無法稍解民怨，因為真相仍然未昭然大白，問題全貌仍然疑雲重重。除了善用手中選票，備受折騰的民眾已無他法可牽制這個蠻橫無能的政府。

從進口廠商的選擇開始，這就是一個黑幕重重的貪腐疑案。超思公司資本額僅50萬，既不專業，更無進口實績，竟然獲取農業部4.78億貨款，結果進口的58.65％都是不能食用的臭蛋壞蛋，這還不包括偽造不實保鮮期限標籤且已流入消費者肚裡的臭蛋壞蛋。農業部從來不曾給過一個令人信服的答案，超思的背景和專業何在？究竟是誰刻意讓超思從巴西進口雞蛋？荒誕決策背後有沒有不可告人的勾串？為什麼超思以外其他進口蛋商都噤聲不敢道出真相？誰在威脅他們？從產生進口蛋保存期限標籤爭議即可看出農業部為其護航的用心十分可疑，明明已宣布進口雞蛋在冷藏下保存期限為90天，後來卻又宣布，將巴西蛋保存期限寬延為120天，不僅加重民眾對於其中黑幕的疑惑，也更加關注1.4億顆的進口蛋流向以及效期。這樣曲意迴護豈不是政府上下一體為高端疫苗護航到底的翻版？

這次疑案發難的是地方政府，他們基於維護民眾食品安全的責任，要求農業部提供相關資訊，農業部竟悍然拒絕，在各地政府稽查下，發現廠商有誤標效期，甚至將進口雞蛋混入國產雞蛋，卻標示「國產」等重大不法行為，結果計有高達超過5,000萬顆進口蛋將不得不銷毀，接近全體進口量4成之譜。這麼多的耗損與過期蛋，陳吉仲卻說是「為了不影響國內蛋農生計」，業者為此憤憤不平，政府以專案進口名義對從外國雞蛋廠商進行補貼，實際上打擊了國產雞蛋產業，而且進口數量超乎尋常，過期後只能銷毀處理，這是哪門子的保護國產雞蛋產業？

面對舉證歷歷的指控，農業部謊稱耗損與到期的進口雞蛋已全數封存，不會流入國內市場，但新北市衛生局仍查獲中央畜產會承租之冷藏倉庫儲存大量進口蛋品，有中央畜產會存放之已逾期巴西殼蛋，顯然進口蛋的流向已經失控，農業部又如何能保障人民的食品安全？

有關補貼進口雞蛋的爭議持續爆發，實在是民眾與在野政黨基於防貪與安全而不得不發，但農業部從來不說真相，極盡遮掩與詭辯能事，一錯再錯，一波未平 一波又起，結果造成完美風暴，從根動搖民進黨選情。民眾普遍關注的是農業部是不是被迫掩護更深層的利益，不敢說出背後的藏鏡人，才犯了那麼多低級錯誤。

然而，民進黨政府和農業部面對風暴，卻仍毫無歉意，陳吉仲的道歉僅一分鐘，而且理由竟然是農業部飽受不實說法污衊，對於其中隱情與謬誤隻字不提，甚至還強調雞蛋進口政策是正確，效益是高於成本，毫無誠意與責任感可言，導致民眾的怨氣更重，「討厭民進黨」的情緒變得更濃更深，如何能不影響即將到來的投票抉擇？

民進黨政府近幾年應對農業問題的無能與荒誕所在多有，除了砸錢填補與聲稱向世貿組織（WTO）申訴，全然沒有任何有效對策，這次進口雞蛋問題只是其中之一，讓民眾普遍感到每次台灣農業損失與民眾健康遭受嚴重損害，民進黨政府不但無能為力，本身甚至就是加害者。以進口美國萊豬為例，2020年底，蔡英文總統在美國壓力之下，罔顧國民健康，拍板決定開放含有瘦肉精萊克多巴胺豬肉和30月齡以上的美國牛肉進口，引起民眾強烈擔憂，而執行萊豬進口政策的正是陳吉仲，他竟將萊克多巴胺比喻為「豬的保健食品」。近期日本核廢水排入大海問題，駐日代表謝長廷同樣「胳膊向外彎」，竟說其有益人體，民眾莫不傻眼與憤慨。

這樣罔顧農漁民利益與民眾健康權益的冷血政黨，一再激發強烈民怨，不斷測試人民的耐受力，如何能不被早已義憤填膺的民眾唾棄？