10年前的2013年9月,中國國家主席習近平在訪問哈薩克時首次提出建構絲綢之路經濟帶,後被廣稱為「一帶一路」倡議。從2013年迄今,中國積極參與在全球範圍內對其他國家的基礎建設項目投資。或有評論者以為,「一帶一路」倡議融資成本過高並且方向錯誤,而且附帶地緣政治條件。同時,已開發國家並無意願對於開發中國家提供資金,以滿足發展中國家之需求。

美國拜登總統就任後,推出「重建更好世界」(Build Back Better World)倡議,因在黨內受到質疑,後於2022年6月28日,拜登與其他G7領袖在德國舉行的年度高峰會上推出「全球基礎建設與投資夥伴計畫」(Partnership for Global Infrastructure and Investment)。G7國家更在2023年6月推出6000億美元的全球基礎設施倡議,來抗衡中國在開發中國家的基礎建設投資;在9月的G20峰會上,拜登總統宣布印度-中東-歐洲經濟走廊(India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC)計畫,也被稱之為美國版本的一帶一路。

儘管IMEC走廊的具體細節尚在討論,但已規劃的設施和網絡項目將包括兩個獨立的走廊—連接印度和波斯灣的東部走廊和連接波斯灣和歐洲與北部走廊。該條走廊旨在通過連接印度、波斯灣與歐洲,勢將擴大美國與印度在中東世界的影響力,並重寫地緣戰略格局,這也標示著美國與中國兩大強權開始在「全球南方」進行角逐。

復興2000年前的紅海航線

根據歐盟委員會的說明,IMEC走廊將包括鐵路線、電纜、氫氣管道與高速數據電纜。其目的旨在改善從東南亞經印度,到波斯灣與歐洲間之貿易與經濟一體化,並促進該地區的經濟發展。這條航線幾乎複製古老的紅海航線。西元1世紀和2世紀印度和羅馬帝國即通過這條航線進行香料、絲綢和葡萄酒貿易。

在鐵路線方面,其中則包括從阿拉伯聯合大公國的傑貝阿里港(Jebel Ali)到以色列海法的陸路鐵道運輸,再前往歐洲港口。這條鐵道將橫跨沙漠地區,並行經沙國首都利雅德與約旦。鐵路沿線將鋪設電力和數據電纜以及用於發電的氫氣管道。從孟買經IMEC走廊到希臘的比雷埃夫斯(Piraeus)港較蘇伊士運河航線相比,時間將減少40%。除減少貨運時間成本外,可提高區域供應鏈安全並減少溫室氣體排放,避免重演貨輪塞在蘇伊士運河的航運風險,並且可以讓印度、中東國家與歐洲地區實現貿易一體化。

此外,美國已啟動與南方國家的幾個項目,包括與美國商務部、美國進出口銀行(US Export-Import Bank)、美國AfricaGlobal Schaffer公司也與安哥拉(Angola)進行太陽能開發合作項目。美國也擬與G7國家和歐盟共同對塞內加爾(Senegal)的達喀爾巴斯德研究所(Institut Pasteur de Dakar)協助開發工業規模的疫苗生產設施;美國國際開發署(USAID)將在5年內對世界銀行全球兒童照護基金(Childcare Incentive Fund)提供5000萬美元之資金;美國將對羅馬尼亞提供小型模塊化反應爐(SMR);美國電信公司 SubCom將建設東南亞-中東-西歐6號海底電信電纜,該條電纜將通過埃及和非洲之角(Horn of Africa)連結新加坡與法國。

印度-中東-歐洲經濟走廊的戰略意涵

近年來,美國密切關注波斯灣國家與中國間貿易與政治關係,認為「一帶一路」倡議旨在連結從中國經東南亞,中亞經中東地區再到非洲與歐洲的基礎設施,來增加中國的戰略影響力。這讓美國構思如何破解中國與這一大片國家關係。

首先,IMEC走廊將讓印度成為全球南方的代言人。倘若IMEC走廊啟動投資與營運後,印度將成為從東南亞到中東與歐洲的貿易中心,從而改變印度的戰略與經濟地位,避免巴基斯坦和阿富汗等陷入困境的地區。與此同時,印度在G20峰會期間力挺非洲聯盟加入G20,並且推動成立生物燃料技術創新的「全球生物燃料聯盟」(Global Biofuels Alliance),共享技術與研發成果。這些舉措皆讓新德里取得相對中國的優勢,並受到全球南方國家的關注。

其次,IMEC走廊將聯繫印度洋、阿拉伯海與地中海國家間貿易往來,刺激這塊區域經濟與貿易合作,進一步改變這一大片南方地區的地緣戰略格局,增加美國在這塊區域的影響力。

顯而易見,IMEC走廊直接與中國的「一帶一路」倡議進行競爭。中國的帶路倡議希冀以公路、鐵路和港口等基礎建設提供融資來與發展中國家進行合作,美國官員一直在強調這會導致這些發展中國家陷入「債務陷阱」,並且確實有部分國家指控中國在未考慮當地需求的情況下獲致戰略影響力,以及提供對環境產生不利影響的項目。而與中國廣泛投資基礎設施的作法相異,美國將向發展中國家提供「全面性」金融工具,包括股權、貸款擔保、政治保險、贈款和技術專業知識。

華府版本的一帶一路將投資重點放在四項領域:清潔能源、資訊和通訊技術、衛生系統和性別平等,並且主要由私人投資者提供資金以減少政治角色的敏感性。於是說,這條走廊將促進這塊區域在氣候環境、製造業、糧食安全和供應鏈的發展,同時在發展過程中將限縮中國的勢力範圍。

新一波的地緣競逐

印度原本透過「北南走廊計畫」(North-South Corridor)取得來自俄羅斯包括天然氣與石油的各種貨物,現再透過印度-中東-歐洲經濟的東西向走廊,已讓印度足以站在南方地緣戰略的制高點。

更為深切的講說,IMEC走廊被視為制約中國帶路倡議的一環,平衡中國在中東地區日益增長的影響力以及歐盟希冀強化與中東國家合作關係的一部分,以及由於俄烏戰爭升級下印度需尋求可靠的跨區域商業路線,來取代原本的南北跨境走廊的查巴哈港(Chabahar port)路線。對於華府而言,這條走廊可以「確保區域供應鏈安全,增加貿易准入、改善貿易便利化、並更為支持環境、社會和政府影響」。不僅如此,它還可以「提高效率、降低成本、增強經濟團結、創造就業機會並降低溫室氣體排放」。換句話說,一條走廊可以解決所有全球當前所面臨的問題,並解決美軍未來在這塊區域的後勤與安全問題。

但這條走廊卻也面臨相當的挑戰。首先,隨著該項目的啟動,印度洋北部和西部地區可能會出現頻繁的軍事演習。在北印度洋和地中海水域現可以看到歐洲海軍在該地區巡戈,美國與印度和法國的三邊合作將是確保阿拉伯海和亞丁灣周邊地區和平與安全的關鍵。

其次,有部分IMEC的合作國,同時也是中國帶路倡議的合作夥伴,包括,義大利、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。然而,義大利已表示將退出帶路倡議,其他國家與中國的關係,將成為美國下一波外交戰略的突破點。

再者,IMEC走廊將建設從沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國,穿越沙漠到以色列的鐵道,這將增加這個項目成本。值得注意的是,沙烏地阿拉伯尚未承認以色列,而且倘若IMEC走廊運營後,又會影響到埃及的收入。

IMEC走廊直接挑戰中國的帶路倡議,它提供從東南亞經南亞到中東與歐洲經貿一體化替代性選擇方案。而且美國與歐盟認為這項計畫還提供可持續性發展以及更為透明的方案,IMEC走廊將與「帶路倡議」在區域影響力投資招商方面展開競爭,使得這條路線將影響能源安全、貿易動態和區域穩定關係。可以這麼說,這條走廊蘊含著複雜的經濟、政治和戰略利益網絡,將重塑全球經濟和政治格局。

