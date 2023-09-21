人的一生「生老病死」四個字，死亡前會有一段愈來愈不健康，愈來愈難熬的日子。這段日子大概有多長呢？當然各人不同，平均的來說，台灣人不健康的餘命大約是八年。熬過這八年，就太平了，因為這個時候，人就進入殯儀館的太平間，人生的苦難結束！

在這段難熬的日子裡，誰照顧誰呢？當然是健康的照顧不健康的，但是當健康的，慢慢不健康時，問題就大了。台灣照顧者年紀約65歲以上，已是亞健康的人，佔37％。這些自己病痛纏身，日子難過的人，卻要負責去照顧那些更不健康的人，平均每日照顧的時間是11.1小時，要照顧7.8年，俗稱是八年抗戰。照顧者自己病痛難熬，卻要去照顧病痛更多的家人，這是揹著炸彈，去拆炸彈，卻不知那一顆炸彈先爆炸。

因此照顧殺人的事，發生了，而且頻率愈來愈高，世界各國，包括日本都是如此。台灣每年最少發生10件照顧殺人案例，照顧者將被照顧者悶死，自己再自殺；照顧者推著輪椅，與被照顧者，一起來到河邊，抱著親人跳河。照顧者用菜刀砍被照顧的親人數十刀，再自殘。殺人時，多數並未準備凶器，而是手邊有什麼，就用什麼去打。這些照顧殺人的人，40％自己病痛纏身得很厲害。他們不是殺人犯，而是家中最有責任感的人。

當家中親人長期病痛纏身時，能勇敢承擔照顧的人，有責任感的人在哪裡？我看到太多的例子，大家是能逃就逃，結果常是家中最弱勢、最好講話、最有愛心的成員，負責照顧之責，一照顧就是十幾二十年。常見的是家中未婚的女孩子，說你沒有家累，就由你照顧已癱瘓多病的父親吧！一照顧常是五年、十年，好不容易脫離苦海，母親又生病臥床。妹妹你照顧父親多年，經驗豐富，就由你繼續照顧吧！這種現象時常發生，最可惡的是，其他兄妹非但不分擔照顧的辛勞，連起碼的經濟支援也十分吝嗇，這就是人性的可惡。這種事看多了，我對於人這種動物，實在不敢恭維。

台灣多少家庭，家有病患父母或親人，陷入痛苦深淵，以致照顧殺人的案例愈來愈多。殺人，尤其是殺害親屬，判刑都很重。但這種照顧殺人，是背著炸彈拆炸彈，照顧者的辛苦，已達極限，殺人後自殺。這種殺人犯，多數都是很有愛心的人，法官重判，也判不下手。有的刑是判了，法官卻建議總統給予特赦。犯罪判刑在二年以下的，可以緩刑，免牢獄之苦。

以上這種照顧殺人的社會現象，談多了，看多了，心中真是萬分苦悶，有時真想大叫兩聲，透透心中的悶氣。大有為的政府，現在一天到晚談選舉，有哪位總統參選人，看到這樣的問題，大聲說出他的解決之道了呢？一個都沒有！但是我們選民呢！不說也罷！

我和妻子蘇老師及朋友創辦了六個慈善基金會，三個在台灣，三個當中有兩個是在關心老人的。一個是無子西瓜基金會，另一個是天使居長照財團法人。感謝有一位愛心老太太捐了新台幣3.8億元給我們，花了兩年時間，建了「鑫淼天使居」鑫淼是捐款人已逝夫婿的名字，天使居就是老人院的意思，我們要本著耶穌基督的大愛，來照顧進住的孤苦老人家。原則上不收費，靠各界捐款來支應。這當然很好，但只有44個位子，累得滿頭大汗也只有44位老人得到幫助。台灣有這種需要的人，成千上萬，真是杯水車薪。

我要是總統，我會利用國有土地及政府預算廣建天使居。海峽兩岸如果和平統一，「每年」可省下7000億國防預算，拿一點出來建天使居，交由民間慈善機構經營管理，收費低廉，貧困者免費。這將照顧到成千上萬要死死不掉，要活活不下去的孤苦老人，照顧殺人將成為歷史名詞。這麼重要有意義的事，為什麼政治人物都不在意，選民也都不在意，一天到晚，大家只會瞎喊瞎叫，台灣在搞什麼呀？

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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