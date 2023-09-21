為期15天的杭州亞運賽事不僅是亞洲體育文化的一次盛會，也是自疫情後經濟放緩的中國大陸再次向世界展現驚艷的機會。中華健兒也將帶著無比的希望出賽，期待能繼世大運後，再次將台灣體育推向高峰，邁向卓越。

然而，不明就理的台北市議員秦慧珠質疑，北市府竟然拿不到開幕式門票，只能在飯店看轉播，如此無法認識亞奧會主席等人，錯失當面爭取亞運主辦的機會。台北市副市長林奕華對外回應，亞運開幕式沒有對外售票，為了公平，所有縣市都沒有人參加。因此北市議員應當認真做做功課，更不要自我膨脹，世界民代何其多，畢竟亞運會的主角是選手不是政客，更不應淪為政治作秀的舞台。

本次杭州亞運會徽潮涌的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、網際網路符號及象徵亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成，下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印記，兩者共同構成了完整的杭州亞運會會徽。杭州亞運會火炬設計方案名為薪火，設計思想源自於實證中華五千年文明史的良渚文化，以其莊重大氣、意蘊深遠的造型，通過火炬手們的手手相傳，向世界展現中國設計的獨特創意、中國製造的硬核力量。

對於本次的亞運會有中國釋放善意與世界對話與相互欣賞學習的味道；來自45個國家和地區的12500名運動員，將在亞洲運動會場上大展身手。這是一個體育活動，但卻利用科技現代開放創意之進步語言來揭開這場體育界的饗宴。

值此時機，顯然和解善意、和平開放與包容是目前所欠缺的，中國杭州亞運透露出這樣的氛圍；首先，科技智能AI的設備是最吸睛的，據主辦方宣稱，2023杭州亞運會將是第一屆「智能亞運」，許多革新性的沉浸式體驗和人工智能技術將投入使用，人工智能技術在亞運會期間將在涉及從醫療支援到觀眾互動等各個方面。此對世界人類來說是一項觀念的考驗與技術的創新。

其次，確保選手權益及尊重智慧財產權，這一向是外界關心在意的，根據《環球時報》之前的報導中國當局將在亞運會期間以專項行動進行「網絡環境整治」，打擊賽事期間侵犯版權、散佈「謠言」和「虛假信息」、「歪曲傳播」事件和攻擊亞運會和抵制賽事等網絡行為，這會是回應世界的一大亮點。

再者，比賽項目的多樣性及呈現不同文化特色又是杭州亞運之一大看點，杭州亞運會有40個大項、61個分項、481個小項的比賽，這是史上規模最大、項目最多的一屆亞運會。

另外，對於亞運會各國或地區令人關注的選手，將是決定比賽精彩度最為關鍵的因素。

總之，杭州亞運看點甚多，留待世人慢慢體會，杭州亞運是科技的展現，是中國式現代化的成果落實，不只在運動成績上希望打破紀錄、再創佳績，也希望彰顯運動家精神與風度，將運動文明推向高峰，再現杭州亮眼名片，重述中國故事。和平公道與跨越文明與文化的藩籬，中國大陸或許想對世人的承諾是扮演更加積極且正面的大國角色。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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