郭台銘真的去做總统參選連署了！8月底，一些在拚國民黨初選時跟他站在一起的政商界好友私下斷言，他會一錯再錯，錯到真的去搞連署。

「我們很誠心地告訴他，在商場，你是世界級巨人；但是，在政壇，你真是很不在行。」5月初，郭台銘在南部搞了兩場造勢大會，每場都有近萬人；8月又想在南部再推一次。好友們勸他沒有必要，他沒聽，還犯了大錯，去找另一派地方人士安排。造勢是造勢，氣勢卻弱了許多。他又執意為和平宣言捐款6億元成立基金，好友勸他政治捐獻當然要花，但更要講清楚參選的意義和價值。有錢就是任性，郭董就是郭董，苦心建言全當耳邊風。

郭台銘相信有錢能使鬼推磨。他在商業帝國一聲令下令多少年薪千萬的高階經理盡折腰。好友們再三勸他現代的官場不一樣。政務官年薪不到300萬，沒啥休假日，立法委員們又都不是省油的燈，長角的政客更不少，不能誤以為有使命感又賢能的政務官好找。

經營事業要有團隊，競選總统大位更要有組織，人才且要比企業廣泛和圓通。郭台銘4年前爭取國民黨總統提名失敗後，這些政商友人就提議，孟嘗君養士三千，他如果有志總統大位先要培養一級的競選團隊，可惜，至今他仍靠打工仔包全場。

有人替郭台銘打圓場說，他一定要取得参選人資格，才能倡議「主流民意大聯盟」，並跟別的候選人平起平坐。他如果一定要做總統参選人，當然得如此；如果他想做大聯盟的成事者，就不必如此大費周章。是他不服輸的個性一步一步把自己逼上今天的困境。離總統參選正式登記的11月20~24日只剩兩個月不到，而他可以跟別人協商的有效期間大概只剩一個月；何況，跨政黨的協商經常不是一人拍板的棋局。

郭台銘再厲害，遇到不熟悉的事務，也會犯上心理的錯誤。「錯不在我」的心理會讓人陷入自我辯護的防禦。原因之一是情感、金錢與道德層面的風險越高，就越難坦承錯誤。郭台銘發現他參加國民黨黨內初選時花了很多他認為不值得的錢，想獨立參選之後變得對金錢更放不開。他的地方部隊至今集結不起來，其來有自。

自我認知錯誤的辯護會讓人走向黑暗的盡頭，因為它會誤導人打從心底相信：我已經盡力做出最好的決策。其實，郭台銘一路走來都想挑最好的能手，但他應該心知肚明，至今找的副總統和競選團隊皆非一時之選。大才不是唯唯諾諾，而是敢有不同意見，避免老闆一錯再錯。錯不在我的心態，在遇到與自己觀點不同的資訊時，反而會讓人誤信自己的判斷是正確的。

郭董兩次參與總統選舉過程中，國民黨縱有千般不是都已是往事。「俱往矣」是英雄人物自省、徹悟後往前看的器識和胸襟。美國社會心理學家亞隆森和塔芙瑞的研究顯示，人一旦陷於錯不在我的自我辯護，記憶變得可以重建，特別是我們撰寫「自己的」的歷史時，虛構杜撰、扭曲以及徹底遺忘都是供記憶差遣的絕佳小兵。郭台銘應該清楚個人歷史不必自已撰寫，而應留由社會或後人去作評斷。

還好的是，自我辯解也不是一無是處。如果認知正確，會使善者更善；反之，認知失調，會使惡者更惡。郭台銘參選總統的總目標是對的，想使中華民國、台灣和大陸都更好；然而，在競選的做法和聯盟的態度上「非我不可，否則同亡」，則讓自己陷入非正義之師的泥淖。

此時此刻，郭台銘要特別深思的是，多數人一生中所做的決定，都不會影響數百萬人的生死，但若他堅持獨立參選所造成的錯誤卻可能釀成兩岸的悲劇。哪有英雄找燈光，郭台銘不能被室內的雜音迷惑了。

（作者為資深媒體人）

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