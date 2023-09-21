近日，民進黨總統參選人賴清德在國政願景發表會上提出「雙語政策」，並說：英語是「提升國際交流」與「提升專業領域知識」所必要的國際語言。真是如此嗎？還是賴清德藉著提出「雙語政策」，向美國「表忠」進而消弭美國的疑賴論？

早在2014年，時任台南市長賴清德推出了以英語為第二官方語言的十年計畫，在2017年接任行政院長後又進一步推動全國雙語政策，不過，長風基金會於2023年5月28日舉辦「突破論壇」，與會的學者專家已經提出警告：2030雙語政策面面俱輸，且是國安級災難。現在身為副總統又要參選2024總統的賴清德，此時又再一次推出「雙語政策」，究竟政治意涵為何？或是，有何政治圖謀？

最近，賴清德在接受《彭博》訪問中提到：「台灣已是一個主權獨立國家的主張，因此不會也沒有必要另行宣布台灣獨立，更無意更動中華民國名稱」；務實台獨工作者賴清德，雖然在目前的大選民調暫時領先，但事實上是一直突破不了「台獨天花板」，顯然美國「疑賴」仍舊無法消除。

因此，務實台獨工作者賴清德才會再「加碼」提出「雙語政策」向美國表態表忠。賴清德的雙語政策就是「講美語」政策，也就是向美國政府宣示：台灣社會從孩童開始就要「講美語」，美國人就像台灣人的爸爸，可以說是「第二個爸爸」一樣，美國政府不該再疑賴了。

事實上，「雙語政策」具有極高的政治意圖。過去，中正大學舉辦「台美教育倡議：建立全球教育夥伴關係研討會」時，外交部長吳釗燮就表示：「教育合作」是連接台美文化與社會，並在各領域建立夥伴關係的雙語政策，促進台灣官方以及民間和其他英語國家的交流」。換言之，推動「雙語政策」是期待可以拉近美台關係，在面對北京促統的壓力下，向美國輸誠，以確保台獨工程。

然而，就語言人口統計來說，全世界講英語學習英語的人口約計12.68億，而全世界華語人口已經超過13億了，現行國際交流的相對多數語言是「華語」而不是英語，連美國人都要自己的小孩從小就要「說華語」、「寫中文」，民進黨與務實台獨工作者賴清德埋著頭搞「去中化」時，根本不知道全世界的潮流走向，包含台獨的美國爸爸也正在「中文化」，民進黨豈不是可笑又可悲？

但是，可惡的是，務實台獨工作者賴清德，要台灣大人們講英語之外，將英語「官方語言化」後，就要台灣的小朋友、孩童們，從小就要說英語學英語，這是在「洗孩子們的腦」，殘害自己國家的幼苗，讓台灣孩童們從小就忘了自己是中國人，而台灣人又不是美國人，還要將美國人當作爸爸來看。為了自己的總統權力大位，連自己國家的國父是孫中山，都可以換成是美國人。這不是不忠不孝？這不是在刨中國血緣的根？這不是非常可惡至極嗎？

請賴清德看清楚，當前的國際社會態勢，是白宮正在向北京釋出善意，甚至，要跟上全世界都在「講中國話」的潮流，推動「雙語政策」向美國表態表忠，也不可能會消弭疑慮讓美國「信賴」。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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