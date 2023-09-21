侯友宜訪美時解釋三民主義是民有、民治、民享。這種解釋不能說錯，但不算精確。因為如果答覆精確的標準答案是民族、民權、民生。「民有」是林肯的概念，實在不等於孫中山的「民族」概念，現在有些國民黨要員也實在不敢回答「民族主義」。

因爲談民族主義直接面對的問題是孫中山提倡的民族主義，是「中國人」的民族主義？還是「台灣人」的民族主義？當前台灣選民的民族認同「我是台灣人」是絕大多數，「我是中國人」是絕對少數，基於選票考慮，目前的國民黨要員，大概沒有幾個人敢說「我是中國人」。

如果不是中國人，當然講的民族主義就不是孫中山的民族主義，也當然不是孫中山的三民主義，而是ㄧ種變形求生存的「沒有民族主義的三民主義」。

國民黨要員也默默的接受這樣的論述，「我是台灣人，我也不是中國人，但台灣人和中國人有著共同的祖先」，這種邏輯很怪異，但確實是正在演化中的國民黨要員的意識形態。這是一種存在於統一和獨立都遙遙無期的狀態下所產生的「變形三民主義」。

原因是中國沒有認真在推動統一，美國也沒有認真在推動獨立，台灣選民不論藍綠，自己也做不了主，造成綠營是喊台獨的假台獨，藍營是喊獨台的假獨台，白營假裝喊不要管藍綠，只好通通謊稱「維持現狀」，產生「變形的三民主義」、「變形的中華民國」，以及「變形的台灣共和國」。

一切似乎都在等待及準備一場作最後決定的台海戰爭，看戰爭結果再說，好像正在上演的劇情是「等待果陀，兩幕悲喜劇」。

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