農業部長陳吉仲終於下台，連日來的哽咽與眼淚，騙取了多少同情和不捨，應得最佳演員獎！

陳吉仲在農業部的惜別會中，仍然高叫他努力工作，為國為民盡忠職守，並數度哽咽為自己的遭遇感到不平，他突出的演技，把自己裝扮成為是政治打壓下的弱者，很是噁心。只要剖析他的買蛋操作，他博取同情的假象，就會立即破功，而成為國家的敗類。

紛擾了多天，仔細研究才得出他為國買蛋的神奇經過，讓人嘆為觀止：

1.去年中台灣開始缺蛋，影響民眾生活甚鉅，問題拖到今年春天起，已形成國安問題。

2.百姓面臨天天追蛋的日子，憤怒情緒開始積累，但陳吉仲心中已有對策。

3.農業部經調查後知道，台灣尚有許多雞蛋，只是被中間商囤積惜售，只要調節適宜應可過關。

4.緊急協調商家從數國快速進口雞蛋，用以對付國內囤蛋現象。預計將以八千多萬顆雞蛋，作為緊急調節之用。

5.進口雞蛋發揮功能，迫使台灣蛋商釋出囤貨，而發現巨額進口蛋不宜廣入市場，以免價格過低而帶來不良影響，遂開始將進口蛋進入倉儲，才發現台灣冷凍及冷鏈設備不足。

6.此時出現資金50萬的1人公司「超思」，發揮巨大能量，獨自引進了5000多萬顆的巴西雞蛋，暴量又源源湧入的進口蛋，壅塞 了由南至北的倉儲空間， 而沒有足夠冷藏設備造成了很大問題。

7.雞蛋效期有限，農業部開始協調經洗選及冷凍等作業，分別延長販售期，及授意修改為台灣產品，以因應過多進口壓力，明顯由政府主導刻意欺騙人民。但過期蛋品已經流入市面！

8.經過各方追究，地方政府開始介入調查，農業部只好在關鍵時刻舉行記者會，陳 吉仲宣稱為維護民眾健康，將銷毁大量進口雞蛋，估計數額將超過5000多萬顆，全國譁然！

9.立法院要求在開議時，由行政院長率農業部長做專案報告。民進黨怕影響大選行情，遂安排先至其黨團作深入瞭解，發現問題嚴重在8000多萬的進口雞蛋中，竟然要銷毀其中的5000多萬顆，殘酷的數據使其黨內發出怒吼！

10.農業部在面對民進黨的內外壓力下，只好接受部長辭職下台的痛苦決定，但對外只表明他們前後工作的辛勞，不提他們進口過多、調度不良的無能和諸多缺失，造成國庫的重大損失也不認真面對。

如此農業部長，到底對國家社會有何貢獻？離任時哽咽落淚惜別會場，再度顯現其懦弱無能的真實面目， 國家𣎴幸有此「小英男孩」，臨別還要討功，真是無恥之尤！

（作者為資深媒體人）

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