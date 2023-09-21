名作家李昂因搭捷運，遇到三位不肯讓「博愛座」的年輕人，「觸怒」了她，因此在臉書上發文埋怨，呼籲台北市長蔣萬安出面說點意見。類似的事例，其實已經不曉得發生過多少次了，而每次總是引惹起輿論正、反兩面的議論紛紛。

正面的回響，多半感慨於現在的年輕人缺乏愛心及同理心，並推衍到「教改」的過失；而反面的回應，則從年輕人自身的權益出發，認為「不讓是本份，讓座是情份」，沒有任何一條法律規定是必須讓座的，不應該以「道德」來「綁架」年輕人。

我不曉得當初「博愛座」設置的目的為何，想來也沒有任何硬性的規定，從這個角度來說，同樣是買票上車，先坐者先贏，「不讓座」當然是天經地義的，「讓座」則是一種愛心、同理心的展現，這是完全屬於個人的選擇，沒有對錯，更無關道德。

但是，反面的議論，既多且猛，卻是讓我有點出乎意料之外的觸目驚心，如：

ㄧ堆無所事事閒來晃的老人，搶著交通顛峰期外出，以老賣老搶「博愛座」了？噁心至極也不想想自個是不是妨礙到未來納稅人繳你們的「健保」了？

從淡水？你肯搭停在對面的下一班就一定有位子了，你為什麼就不能去坐對面那班車呢？別人乖乖等下一班車等到的位子憑什麼要讓給你！

李昂，妳如果身體不適，依妳的財力，可以坐計程車啊？妳何苦去和窮年輕人搶位子呢？莫忘世上苦人多！妳有錢是妳的資源，年紀大不是，而且位子先佔先得，讓妳是情份，不讓是本份！妳是否會捐錢給那三位年輕人一樣的道理！

限制老人搭大眾交通工具， 沒體力還出門。

從這些留言中，我們可以發現，整個台灣已經逐步向「仇老」的境地發展了。老年人倚老賣老、年紀大了還不自量力出來趴趴走、浪費我們的健保錢，「憑什麼要讓給你」。言下之意，老年人最好「安份守己」一點，不要給社會添亂，不要造成年輕人的負擔，這才是正理。

對老年人而言，這很明顯是一種「歧視」，但卻「歧視」得理直氣壯。這真的是老年人不可承受之重啊！

人誰不會老？但老來之後的處境，竟是如此難堪，這是我們所願意看到的嗎？但是，這個社會在一味強調年輕人的活力與創意時，究竟替老年人設想了嗎？「老吾老以及人之老」，想起黃春明曾經被罵的「你怎麼不早點去死一死」，生在這個社會的老人，看來最好的結局，就是自我了斷了。

認份吧，老年人，你們曾經付出、貢獻過的社會，已經不需要你們了。「讓座」事小，最好是「讓位」，反正一代新人換舊人，老舊的東西，就棄之於荒藐無人的一角，讓他自生自滅吧。

（作者為大學退休教授）

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