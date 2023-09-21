農業部部長陳吉仲因為進口雞蛋的爭議引發民怨，一度神隱，直到16日才出面召開記者會，卻閉口不談是否要為食安風暴道歉，還爆出有進口近4成、花費2億元的雞蛋因耗損或過期，必須銷毀，造成全國譁然。當天有媒體報導陳吉仲已請辭獲准，不過蘇貞昌院長馬上出面駁斥，行政院稍後也公開否認。

短短兩天之後，陳吉仲再一次召開記者會，會中終於向國人鞠躬道歉。不料幾小時後政院立馬宣布農業部長陳吉仲與畜產會主委林聰賢雙雙請辭，行政院院長陳建仁已在第一時間勉予批准。至此，陳吉仲因進口雞蛋爭議終於確定走人。

自從幾天前陳吉仲請辭的消息傳出以後，這兩天綠營側翼與親綠媒體都紛紛放出消息指出陳被攻擊是因為「擋人財路」，並且出現許多挺陳的感人「溫馨小品」，還列舉陳任內對台灣農業的「偉大貢獻」，許多台派的名嘴與精神領袖更號召死忠的信眾全面反擊，力挺陳吉仲。一時之間陳吉仲部長彷彿成了民族英雄，讓人搞不清他到底是要回中興大學還是入忠烈祠。

不過，這股相挺的力道顯然不受層峰親睞，不到48個小時，陳吉仲與林聰賢便雙雙請辭，黯然下台。儘管這可能會傷了台派信眾的玻璃心，但最起碼可以讓這兩人暫時避開禮拜五的立院質詢，也算是圍魏救趙，「避仲救清」了！

民進黨跟綠營側翼最讓人佩服的地方就是喪事可以當喜事報，加害人可以成為受害人，貪贓枉法可以變成是拯救台灣。然而更神奇的是，有數百萬的死忠支持者都會買單。明明是「無能庸吏執政出包」，也可以被台派邪教洗成是「被在野黨糟蹋的清官」。難怪有人說台灣是兩個平行宇宙，這話一點不假。

作為一個農運出身的學者從政，陳吉仲部長所為我們展示的就是「廟堂之上，朽木何以為官；殿陛之間，禽獸如何食祿。」如今蔡英文政府頂不住鋪天蓋地的民怨，又怕拖累民進黨的選情，只好「揮淚斬吉仲」，如此一來，既能止血，又能滅口，還可以讓綠營側翼猛打一輪悲情牌，激起台派信眾的同仇敵愾，可說是一舉數得。

總之，黨之所以偉大，就是因為在歷史的洪流裡，不斷有像陳吉仲這樣的知識分子，背叛了自己的理念，揚棄了自己的價值，投身到黨的「貪污、歪哥、愛台幣」（原為「清廉、勤政、愛鄉土」）的台獨建國的康莊大道上。如今雖然因為「蛋蛋危機」倒下了一個陳吉仲，但還會有千千萬萬個陳吉仲站出來！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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