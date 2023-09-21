最新一版的《中華民國112年國防報告書》已於9月12日公布，其中在「軍事戰略」與「防衛作戰構想」部分，乍看之下與110年版相去不遠，但若仔細比對，還是可窺見若干頗具深意的轉變。

區域聯防成為重層嚇阻的新手段

112年版的「軍事戰略」，雖然字面上還是維持「防衛固守、重層嚇阻」，但是在「重層嚇阻」部分，卻可發現相較於110年版僅強調憑藉一己之力，來嚇阻中共「不敢輕啟戰端」；112年版則在110年版既有的手段外，新增「結合區域聯防」，並強調透過與美國的軍事交流，強化雙方的「作戰互通性」，進一步形成與美國及其盟國的「區域聯防機制」，試圖增加對共軍的嚇阻效果。

新版國防報告書此一宣示，持平來說符合自110年以來，區域戰略情勢的變化與現況，也確實有其必要。但由於我方與美國在民國68年斷交後，就不存在聯合作戰架構、聯合作戰指揮體系與聯合作戰計畫，國軍與美軍之間也未曾在台灣周邊，針對台澎防衛實施過任何的聯合作戰演習；因此，國軍與美軍在「作戰互通性」上，遠遠不如美日與美韓。

國軍與美軍在「作戰互通性」方面不足，雙邊也不存在《共同防禦條約》，使我方在操作「區域聯防機制」時，必須格外審慎，以免分寸拿捏失當，讓中共誤認我方與美方已明顯跨越其所設定的「紅線」，非透過武力扭轉不可；反而導致原本想要嚇阻的狀況，即共軍武力犯台提前發生。

在「防衛作戰構想」部分，根據8月底送至立法院的113年國防部預算書所載，仍為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」，與110年相同；而112年版國防報告書也再度重申運用「遠距制敵」之方式，向外延伸打擊範圍，藉以拓展防衛空間、增加防衛縱深。

增加對遠距制敵與聯合國土防衛的重視

但若仔細比較112年版與110年版關於「防衛作戰構想」的敘述，還是可發現下列二點變化：

第一，112年版更重視「遠距制敵」，不僅在第63頁談到如何應付共軍進犯時，新增「對敵實施反制」，還列在「重層攔截」與「聯合火力打擊」之前。另外第71頁談到空軍的任務時，相較於110年版僅強調「確保台、澎地區空域安全」，112年版則毫不避諱地指出空軍除「維護領空安全」外，也要「適時執行遠距制敵任務」，以「打擊敵作戰重心及關鍵節點」。

國軍提升對「遠距制敵」的重視，相當值得稱道。因為「遠距制敵」確實能在後續若干年內，對共軍武力犯台作戰的主要弱點，即東南沿海後勤保障體系，造成實質的威脅，使國軍「破壞敵作戰節奏並遲滯其行動進程」的意圖有實現的可能。同時，「遠距制敵」也能對共軍日後「聯合登島作戰」轉型成功後，所可能造成的威脅進行因應。

不過，值得注意的是，第64頁談到對共軍實施遠距、先制打擊的時機時，僅提及「俟敵進犯徵候明確」，即可對共軍「犯台部隊作戰集結能量及關鍵節點」發動「先制打擊」，未強調需在共軍已對我發動攻擊後才實施；其中是否有深意，目前還不得而知。相形之下，110年版僅說明「遠距打擊」在防衛作戰中如何運用，並未觸及「先制打擊」的發動時機。

第二，凸顯「聯合國土防衛」作戰在「重層嚇阻」中的重要性。國防部在112年版中，以獨立的三段文字，對「聯合國土防衛」進行闡述，明顯是想在原本以「中國大陸－台灣海峽海空域－濱海－灘岸」為殺傷區，所設計之多層次打擊火力的基礎上，再增加由「灘岸－岸際－縱深地帶及城鎮－淺山城鎮」所構成、另一個向台灣本島內陸延伸的多層次防禦地帶，以進一步擴大防衛縱深，來提升持續作戰能力，不讓共軍達到於短期內佔領全台灣的目標。

對共軍戰力整備的評估更全面

除「軍事戰略」與「防衛作戰構想」外，112年版國防報告書也汲取俄烏戰爭的教訓，格外強調「分散化指管」的重要性。不僅在「軍事戰略」章節的開頭就強調藉「去中心化指管」，來提升韌性；更在「建軍規劃」的章節中，將「分散式指管」單獨列出，與「不對稱作戰」共同作為建軍二大指導原則，這部分值得肯定。

另外，在「中共軍事戰力整備」部分，112年版除行之有年的陸軍、海軍、空軍、火箭軍與戰略支援部隊外，另新增關於聯勤保障部隊、國防動員及聯合作戰指導等方面的敘述，使得對共軍戰力的評析更具完整性，堪稱明顯的進步。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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