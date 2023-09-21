第78屆聯合國大會開議，外交部今年以聯合國錯誤解釋「2758號決議」為主訴求，主張「2758號決議」僅處理中國在聯合國的代表權問題，隻字未提台灣，亦未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。但無論放在歷史或國際政治架構，這都是去脈絡的一廂情願觀點，否定「2758號決議」等於否定中華民國的存在，這是民進黨的政策嗎？

外交部一廂情願

外交部對「2758號決議」的解釋基於「台灣主權未定論」，將聯合國中國代表權的決議與台灣脫鉤，但台灣置於中華民國管轄下，不能說「2758號決議」與台灣無關。吳釗燮忘了其任部長的外交部是中華民國外交部，不是「台灣國」的外交部。外交部刻意的掏空中華民國，不僅無助中華民國參與聯合國，更是對大陸的挑釁，使兩岸關係冰前颳雪。

回顧歷史，1950年6月27日第七艦隊奉派進駐台灣海峽，美國駐聯合國大使奧斯汀向聯大提出「台灣中立化方案」，指稱台灣是「一塊由於盟國在太平洋的勝利而從日本手裡接受過來的領土。像其他這樣的領土一樣，它的法律地位在國際上採取行動決定它的前途之前是無法確定的」，此即為「台灣地位未定論」的源起。

但中華民國政府有效的全面控制台灣、澎湖逾70年，在國際間無任何國家抗議中華民國在台灣的主權行使，台澎金馬人民受中華民國政府統治，台灣的主權歸屬何來未定呢？「台灣地位未定論」根本無法自圓其說。

此外，「台灣主權未定論」的始作俑者美國，於1971年10月26日聯大通過「2758號決議」後，隨即與北京發展關係。1972年2月28日美國總統尼克森在上海與大陸總理周恩來簽署《上海公報》，美國認知海峽兩邊的「所有中國人」都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國對「一個中國」「不提異議」，但提出由中國人自己和平解決台灣問題的關心。《上海公報》說明美國不再主張「台灣主權未定論」。

《舊金山和約》生效與《中日和約》簽訂70周年時，國史館舉行研討會，陳儀深館長致詞表示，美國堅持賣武器給台灣，就是基於《舊金山和約》的「台灣主權未定論」。獨派堅持「台灣地位未定論」目的，無疑否定中華民國政府在台、澎地區的治權合法性，進而合理化二戰結束後，台灣不屬於中國一部分的結論，不論此中國是中華民國所代表，亦或是依「2758號決議」在聯合國取得中國代表權的「中華人民共和國」。

疑賴論揮之不去

陳儀深發言失當，隨後在立法院辯稱，「台灣的國際法律地位過去未定、現在已定」，但經過國會全面改選、總統直選等「有效自決」的方式，已使台灣演進成為一個與中國互不隸屬、主權獨立的國家。陳儀深道出獨派想像的「台灣獨立」嫁接在中華民國，成為民進黨上下口懸的「中華民國台灣」，但憲法如山，蔡英文與「2758號決議」言及的「蔣介石」，法律地位並無二致，兩人都是中華民國總統，不因修憲而改變。

蔡英文堅拒「九二共識」，以「四個堅持」阻斷兩岸對話，賴清德為淡化「台獨」色彩，一再保證與蔡總統在兩岸路線上一致，「非常清楚、完全沒有模糊」。賴清德為緩解當選後推動「法理台獨」疑慮，辯稱其指的「台獨」，是「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，不是「要宣布台灣獨立」。

但「四個堅持」保存「台灣地位未定論」的核心要素，不僅造成台海兵凶戰危，使「和平保台」成為空談，美國的「疑賴論」更揮之不去。無論是中華民國定位或台灣的國際參與，皆是未來兩岸對話難以迴避的議題。民進黨在「台灣主權未定論」上咬文嚼字，趁勢在聯合國大會鑽空隙打「台獨」擦邊球，只會讓兩岸對立更深。

兩岸兵凶戰危、美中關係回暖，現在是台灣人民重新思考台灣與中華民國、中華民國與中國、中華民國與中華人民共和國的關係，找出基於《中華民國憲法》的「九二共識」，讓兩岸關係春暖花開的關鍵時刻。