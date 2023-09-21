在美國念書時，學校發一本研究生手冊，開宗明義訓誡不可以抄襲（plagiarism）：凡是文字、概念或想法得自別人，不能據為己有，必須妥適引注，一來不能搶別人的功勞，二來是日後他人想要核實或進一步延伸發展，可以回頭去找文獻。最大膽的是掩耳盜鈴、連提都懶得提，常見的則是改頭換面就自以為是原創者，至於只在文末臚列參考文獻、正文沒有夾註，形同大海撈針。

研究所考卷往往帶回家寫，通常是比較難答的尖端題。當年博士班必修課「比較政治學」的義大利裔教授閱卷相當詳細，一位台灣留學生答題有掠美嫌疑，竟然辯說在我們國家是寫越多越好、分數越高；「貝多芬」（背多分）的遺毒終究自討沒趣走人。這位老師找我課後去研究室聊，問說某個觀點是怎樣來的，經過說明，他覺得有道理，期末分數給得還不錯，不像學長所傳言專門坑殺外國學生。

外交決策分析是我的專長之一，所以，當然希望把自己的分析架構運用在兩岸互動；申請國科會研究計畫，結果被否決，理由是李登輝根本沒有中國政策，豈有分析的必要？其實，或許我們觀察不到具體的文字叫「中國政策」，然而還是可以歸納其「大陸政策」；更何況，即使沒有看到具體行動，有可能是猶豫不決或賣弄玄虛。經過一陣子，竟然讀到一篇似曾相識的論文，不禁啞然失笑。

有一回受邀到學術年會評論，手冊上另一篇相關論文的用字遣詞讀來相當熟悉；那是沒有Google大神的時代，回家一查，果然是自己的，作者以為參考文獻未列就可以瞞天過海，在外國可能會因為不老實而丟掉學位。一位認識的年輕學者熱心社會參與，客氣送來學位論文，裡面的分類方式一看就是修飾我的圖，相似度很高卻隻字不提來源，只能說指導教授沒有訓練好，愛之適足以害之。

許多年前，某早報挪用我在論文所整理的民進黨派系表，客客氣氣寫了一封信提醒總編輯，終於收到回信說，經過內部編輯會議一番討論，認為媒體的報導沒有必要這麼麻煩，也就沒有補正，更沒有必要道歉。幾年前，大學部教過的學生出版政治學圖解，一張圖就是我畫的，沒有註解；同學好心去忠告，對方振振有詞，說因為是引用網路的文章，不知道要如何加註，魚目混珠，真是啼笑皆非。

最常見的學術倫理問題是文獻回顧、甚至理論架構襲用老師或學長的研究，以為自己後面的實證有貢獻就好。殊不知，同樣的一堆文獻就在那邊等著尋寶，又不是生產線，每個人歸納出來的很難雷同，豈可順手擷取？耳聞立委辯學倫，「有將參考內容的出處附在文末，但內頁註釋不盡詳細羅列」，那就是如假包換的抄襲，學校竟然附和說只是「未適當引註的瑕疵」，一手遮天，令人搖頭。

人類社會的進步在於知識累積，而知識成長在於學術鑽研。坦誠而言，研究所學位對於政治人物來說只是錦上添花，美國總統杜魯門連大學都沒有上。大學設了一堆研究所，山窮水盡，找上政客洗學歷，魚幫水、水幫魚，就是狼狽為奸。