9月13日，俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩在俄羅斯遠東地區阿穆爾州的東方航天發射場見面，俄朝以雙邊代表團與領導人一對一會晤形式，展開了5個多小時的談判活動。

普丁於兩千年提出的「向東轉」戰略有兩大目標：發展俄羅斯的遠東經濟，並且強化俄國在亞洲的影響力。至今，亞洲成為兵家必爭之地。美國的遏制圍堵政策與中俄朝欲出太平洋之間，兩股敵對的勢力處於軍備競賽的「安全困境」。俄烏戰爭是美俄新冷戰開始的結果，也是地緣政治的災難。中美之間需要更多的高層對話，擴大合作的空間，縮小爭議的範圍，相互保持戰略溝通與戰略克制。

金正恩把俄羅斯視為當前北韓外交的優先對象，完成了9月12日至19日為期8天的訪俄行程。「普金會」對東北亞局勢至少產生了幾點影響：一，俄羅斯將以國家之間的形式與北韓發展雙邊合作關係，繞過聯合國安理會對北韓經濟制裁的限制；二，北韓無核化問題不再會是阻礙俄朝關係的障礙，這是北韓對美日韓軍事同盟的回應，也是俄羅斯對美國主導北約東擴的整體態度，平壤將透過俄朝關係進入到更大的國際合作場域；三，美國將因為中俄朝的威脅升高，更加控制日本與韓國的軍事、外交與經濟，使其符合美國的遏止戰略，這會拖延北韓與韓國自主談判的時間，鼓勵極右翼力量復甦，將導致東北亞再次陷入地緣政治的區域戰爭風險中。

美國總統拜登在第78屆聯大演講中，將俄烏戰爭爆發的原因和遲遲不能結束的責任全部歸咎俄羅斯與普丁，顯示已經失去了自我反省以及溝通的意願。俄烏戰爭破壞了俄羅斯「從海參崴到里斯本」的大歐洲計畫，那個以廉價能源供應者姿態換取和平共處的想像。北溪天然氣管道遭到破壞，俄烏戰爭在歐俄之間拉下新冷戰鐵幕，俄羅斯把市場目光加速投向亞洲拉不結盟國家。美俄陷入新冷戰對烏克蘭最大的危機是：西方將在很長的時間裡，沒有任何可以協調俄烏戰爭和談的調停人。

俄羅斯的特別軍事行動坐實了美國塑造俄羅斯威脅論中的仇俄與恐俄情緒，美國再次複製冷戰的遏止政策，以民主自由和專制獨裁二分法，進行經濟脫鉤的政策。這種俄羅斯威脅論延續了北約的存在並且武裝印太，以確保美國主導的自由國際體系可以在新冷戰中具有支配與主導的優勢。川普在任內時要求盟友提高軍費，國際形象聲名狼藉，而拜登卻成功運用了情報和輿論，在俄烏戰爭中有了提高軍費的動機和理由，不但減少盟邦政府對民眾道德勸說的壓力，還可以爭取完成國防軍事現代化的目標。

「2025中國製造」與「一帶一路」大戰略，展示了中國成為全球科技製造霸主的強國企圖心。中國威脅論同樣促使全球供應鏈快速重組，美國認為中國科技已經接近「史普尼克時刻」，而中國目前在衛星與超音速飛彈等領域甚至超過美國。美國不但挑戰中國的紅線，也要不斷確認中國忍耐的極限。美國的印太戰略迫使全球企業忙著分散投資風險，配合美國的腳步往本土回流以及向印度和越南轉移，這使得巴基斯坦和柬埔寨的地緣作用同時獲得中國的重視。

北韓與韓國相互比拚把炮彈運往烏克蘭，並不能確保自身的安全。普丁與金正恩談航太合作，顯然，莫斯科認為過去六方會談考慮各方利益攸關者的態度，因各方利益衝突而失敗。朝鮮半島無核化遲遲無法得到落實，北韓核武死灰復燃。北約東擴與俄烏戰爭顯示，西方對於「安全不可分割」的概念以及哪些原因造成俄羅斯行為的結果完全置之不理，俄羅斯威脅論在美國遏止政策中是輿論戰的重要組成要素。

（作者為元智大學助理教授）