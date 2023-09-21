農業部長陳吉仲一再犯下不可原諒的錯誤，農民大眾和在野政黨多次要求他辭職負責，即使這回在他宣布請辭之後，還有蘇貞昌等民進黨派系要角為他辯解，怒責要他辭職的輿論，行政院長陳建仁更是遲疑不決，兩三天之後才「勉予照准」。這個過程凸顯民進黨派系鬥爭激烈，較勁傾軋嚴重，如果不是意識到他不辭將衝擊民進黨總統與立法委員選情，為了選票考量，定不會斷尾求生，讓這個「小英老男孩」下台釋民怨。

只為選票 食安問題未解決

進口雞蛋從決策到執行，全部過程離譜荒唐，先是圖利不合格廠商的圖謀鬼影幢幢，繼則濫開公款及鋪張浪費無所節制，管控又極其疏漏，甚至要求廠商擅改產地，以致於讓「壞蛋」大量流出，一些廠商、消費者無辜受害，嚴重衝擊食品安全。對於這些不可原諒的錯誤與不可告人的隱情，民進黨政府遲遲不願回應沸騰的民怨，不肯查明事實真相，反而一味護短，甚至站在陳吉仲立場上強詞奪理，就是不要陳吉仲認錯，以為只要他強辯到底絕不辭職就可過關，不至於影響賴清德的民意支持度。

這個算計大錯特錯，陳吉仲所犯的錯誤及不可言宣的圖謀太過鮮明，民眾看在眼裡，心裡自有清晰的評斷。陳吉仲一向不知反省只會強辯，所以連續二場記者會都在責怪外界抹黑，即使宣布辭職，也不認錯，還裝清純，自稱不知政治為何物，是為了農業部同仁遭受汙衊，心裡過意不去才辭職的。從他到民進黨政府，絲毫沒有承擔責任的歉意，也沒有為所造成的食安損害說聲抱歉，所以，即使陳吉仲下台了，民怨仍然沒有消解，食安問題也來不及挽救，民眾對民進黨政府的失能更是無法諒解。

由於農業部昏庸無能，各縣市政府陸續查獲標示不實、過期蛋等狀況，也有進口蛋液混入國產蛋狀況，光是新北市一天就查到2萬多公斤虛偽標示產地為台灣的「混蛋」，全台無以計數的問題蛋流入市面被消費者吃進去。

更不可原諒的是，農業部為了掩蓋真相而逼迫廠商配合作假，台中市政府追查巴西等7國進口蛋品流向，陸續查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠使用進口蛋，產地被標示台灣，其中一家位於大雅的業者喊冤說，他們單純接受農業部委託，將蛋加工成液蛋，農業部人員指示標明產地為台灣，業者曾質疑進口蛋為何標示台灣，對方仍說要標示為台灣，加工人員只好照做。這麼惡質的醜行，農業部居然都做得出來，還有什麼行政倫理可言？

死不認錯 農業部還在扯謊

民進黨一向標榜重視食安，但執政之後，卻將食安問題拋諸腦後，一切以政治考量為最優先，所以美國萊豬進口、日本核災區食品輸入及核汙水排入大海，民進黨都順從接受，不但不敢發出異聲，還幫日本向國人辯解，即使農業部顢頇決策並執行進口蛋政策出問題，蔡英文政府也執意迴護，寧可民眾承受食安損害，也不肯責成農業部嚴密防範，並承擔起失職責任。民眾及農業相關組織都已喊破嗓子，在野政黨也疾言厲色抨擊，民進黨政府硬是置若罔聞，強行硬挺無能又無恥的陳吉仲部長，把陳吉仲的官位與民進黨的顏面看得比民眾的食安更重要。如果不是大選在即，陳吉仲和民進黨必定硬拗到底，並且堅決捍衛陳吉仲的錯誤政策到底。

政務官為政治責任而請辭，多可產生良性作用，獲得民眾原諒，至少緩和怨氣與不滿。但是，必須慨然認錯，及早請辭，否則辭職也不能停損。陳吉仲辭職就是無法止穩的一次敗筆演出。他從來不承認雞蛋進口案犯有任何錯誤，對於背後的藏鏡人也堅不吐實。民進黨當局也犯了嚴重錯誤，將政黨利益擺在民眾食安的重要性之上，該認錯檢討而拒不低頭，硬是在錯誤的道路上走到底，走到絕處才想求生，但一切都已經太晚了，民眾的定見早已形成，看透其惡質性，再也無法挽回了。

這個一貫以選舉為最高考量的政黨，這次為了維繫選舉優勢而縱容陳吉仲一路錯到底，直到撞牆才讓他下台，而且進口蛋的諸多問題仍繼續發酵中，農業部至今還在宣揚進口蛋的政策效益達60億以上，簡直無恥至極。民眾絕對無法寬貸，勢必用選票教訓這個不負責任的爛黨。