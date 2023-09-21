國民黨總統參選人侯友宜訪美之行結束，很平實地說，侯此行算是相當成功，不但化解了原先民進黨對其政見的扭曲說法，並且還提出了讓美方眼睛為之一亮的台海政策說明。

侯友宜此行在行程安排上非常成功。重頭戲雖在華府，但調整時差與熱身從紐約開始，再到華府眾多智庫拜會，並與美方官員見面，最後再到舊金山。至少4場的重量級智庫座談，侯此行大概是目前為止所有訪美時進入智庫最多的總統參選人。而美方到此前毫無怨言，就連平常對國民黨頗有挑剔者亦不例外。

在所有會面、參訪的過程中，按侯本人的說法是，美方所有的問題都只圍繞在一個問題上，那就是台海形勢、侯陣營的兩岸政策，和其台海政策如何能化解看來即將出現的中美衝突；質言之，美國是在本身已無可行的台海政策之下，寄望侯能提出一個既不傷害美國利益而又能緩和台海局勢的政策。

截至目前，中美除了不斷升高雙方的武力展示、進行相互威嚇之外，本身根本就沒有一個具體可行的台海政策或方案，這已是眾所周知的事；而侯此行的表現大致成功地填補了美方在這一塊上的弱點。這不僅可從侯拜訪眾多智庫時的表現觀察得知，還包括侯在美國著名雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）所發表的文章。

據了解，侯在文中提出嚇阻、對話、降低風險的「3D」主張，在美方相關人士的評估中，不僅可協助維持美國傳統「一中政策」的可行性，同時還可對美方內部（尤其是國會）解釋了該政策的合理性。侯所提出的政策概念就美方角度而言，除了本身具有相當的可行性外，還在相當程度上解除了美方在「內外交迫」（美國內部與台海局勢）上的窘困。

最有意思的是，侯此行在華府的若干細節表現，也被拿出來做為對侯的正面肯定。一位在布魯金斯研究院與會的美方人士就表示，侯的準備極為充分，這使得與會人士對侯印象非常深刻。他舉例，侯從頭到尾侃侃而談幾乎完全沒看稿。而侯在回答重要提問時的答案也使美方頗為放心。像他在接受彭博社訪問時，對「如果當選總統，是否會與中國國家主席習近平會面」的問題，回應表示「現階段最重要的是必須穩定台海情勢」，「兩岸若要有雙邊領導人會面還有一段距離需要繼續往前走」。此說既切合事實，對北京表達了善意，也符合美國家利益。

其實，若細究侯在兩岸相關政策上的發言，大致上並沒有超過前總統馬英九時期的政策；只是侯很能順應時代的潮流，用了若干眾人更易接受的說法；例如「三安」、「3D」，若究其核心，一如侯所言，不過就是兩岸問題／台海和平而已。

侯友宜訪美前，民進黨放話稱國際間有「疑侯論」，並且在華府對侯之前有關縮短1年義務役的政見進行扭曲，但侯此次訪美的表現，包括演講、座談和投書，顯然讓美方相當放心，這對侯後續的選情可說是非常有利。

（作者為資深媒體人）