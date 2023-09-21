進口蛋風暴愈演愈烈，甚至愈來愈離譜，簡直扯蛋到了極點！在進口蛋「混蛋」引發全台食安危機，政府農業部門對壞蛋流向閃爍其詞的情況下，連日來地方政府在各地自力追查，不斷查出混充、偽標等造假情事；更駭人聽聞的是，台中市還查獲兩家將進口液蛋產地標示為國產的廠商聲稱此舉是應「農業部的要求」。

陳吉仲閃辭農業部長，畜產會董事長林聰賢也跟著閃人，留下1億4千萬顆進口雞蛋的爛帳，和5、6億元公帑的虧損，不但把原本的缺蛋荒，搞成進口蛋圖謀暴利的疑案，更擴大為全民憂心的食安風暴。即使迫於民意壓力，陳吉仲宣布辭職，竟然還忝不知恥地大肆自我表功，簡直視台灣人民如無物。

可議的是，民進黨內明知陳吉仲再不辭職，只會繼續拖累賴清德的選情，卻不敢公開承認，賴本人更以一句「辛苦了」肯定並慰勉陳的表現，彷彿搞出蛋荒與混蛋的陳吉仲一點也沒錯，反而是慘遭其害的台灣人錯了。像這樣既想顧選情，又不敢論是非的自我矛盾，不是偽善是什麼？

陳吉仲堅稱，以進口蛋解決缺蛋的政策沒錯；任何頭腦清楚的人也知道，問題的關鍵不在進口蛋與否，而在進口國與進口商的選擇，且整個過程的黑箱作業與不合常理，乃至爭議爆發後，陳林二人聯手掩蓋真相，不讓黑箱曝光，立委與地方政府索取蛋流、金流資料也盡被阻擋，這也難怪外界大起疑竇。

對於業者依農業部指示將進口液蛋造假標示為國產，台中地檢署表示將分案盡速釐清相關情事。要緊的是，背後的「黑暗力量」更不能放縱，混蛋、壞蛋必須通通查清楚，全部抓起來法辦！