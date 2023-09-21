前農業部長陳吉仲和前中央畜產會董事長林聰賢雙雙閃辭，躲過了22日立法院開議後的立委質詢，但這並不表示「蛋蛋危機」已經解除，包括指示業者改產地標示、過期蛋數量超過8千萬顆等，農業部的未爆「蛋」，不知還有多少。

近日，台中查獲2家液蛋廠自6月起使用從土耳其和巴西進口的蛋製成冷凍液蛋，但產地卻標示為台灣，一直到7月底才將產地改回來源進口國。業者的行為涉犯《食安法》及刑責，因此市府已移送檢調偵辦。不料，業者竟爆出驚天大秘密，稱是農業部指示要更改產地，業者一開始即覺不妥，經反映後農業部才再指示改回。

業者言之鑿鑿且強調「都有保留證據」，而台中市政府也有業者的訪談錄音，農業部無法否認，竟辯稱雞蛋變成冷凍液蛋後屬於所謂的「實質轉型」，而轉型後製造地就可以標「台灣」；結果遭食藥署打臉，指液蛋產品並未改變食品本質，依據產地認定標準，不屬於實質轉型，所以應依原料來源國標示原產地。

雖然農業部從農委會升格時間不久，但農委會已有近40年歷史，農業部代理部長陳駿季也是從1999年就進入農委會相關單位服務，怎麼會搞不清楚從殼蛋變成液蛋，完全不涉及實質改變蛋的本質，當然不可以更改產地？陳駿季裝得一副恍然大悟的樣子，有夠可恥。變造標示的問題絕不允許只辦廠商，卻放過涉嫌惡意指示液蛋洗產地的農業部官員。

日前農業部聲稱需銷毀的過期蛋高達5402萬顆，占專案進口數量的38%，不過，由於進口蛋已引發不少消費者恐慌，目前出現滯銷，農業粉專提醒，超思公司進口的蛋在9月27日就會過期，屆時這些蛋恐怕也難逃銷毀的命運，因此最後農業部必須銷毀的蛋總數將超過8千萬顆！這8千萬顆過期變質的蛋，數量龐大且氣味不良，放哪哪都嫌，那麼最後這一大堆蛋要在哪裡、用什麼方法銷毀，銷毀後如何處理，農業部想好了嗎？再者，為昭公信，農業部必須全程公開銷毀過程。

一個專案採購計畫，花大錢補助向外採購進口蛋，然後再花大錢銷毀逾半，還讓廣大民眾陷於食安恐慌，蛋農和廠商面對大量庫存望蛋興嘆…農業部要多無能、多昏庸才會做出這麼敗家的爛決策？難道陳吉仲揮一揮衣袖就可以不帶走一片雲彩，全安下莊嗎？而且還可以無縫接軌到大學任教，天底下怎麼會有這麼好康的事？

被陳吉仲形容為人脈廣、經驗豐富的超思公司，當初為什麼會突然跟其實淵源不深的巴西進口這麼多蛋，而且進口的時間又是在巴西被列為禽流感疫區前後、日本大量棄單的敏感時刻，農業部難道不該要求超思公司出面公開說明嗎？這陣子被查到銷售混合蛋或其他涉嫌違規的蛋廠，第一時間都被移送偵辦，為什麼惹出這麼大風暴的超思公司至今還可以繼續隱身，發發聲明就想混過去，實在是太不合理了。

陳吉仲下台了，雞蛋風暴卻仍未止息，在野黨必須持續追查下去，貪官汙吏一個也別想逃！

（作者為作家）