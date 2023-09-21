2014年，台南市長賴清德推出「英語為第二官方語言」計畫，聲稱十年內要讓台南市成為雙語城市。但今日漫遊古城，耳際人聲仍只是國台語夾雜。2017年，高升行政院長的賴清德提出「2030雙語國家」藍圖，迄今教育現場滿目瘡痍；但賴清德不屈不撓，2023年以總統參選人身分發表國政願景，強調一切問題出在「執行現場」，他將組成「國家隊」來推動雙語國家，聽得大家一身冷汗。

不騙你，台灣人現在一聽到「國家隊」，就想到「搶錢團」。「口罩國家隊」把原本1片1元的口罩，炒到1片8元，還限購。「疫苗國家隊」把高端股價從40元炒到400元，疫苗卻賣不出去；「雞蛋國家隊」造就了資本額僅50萬的超思公司，領了農業部逾億元補助，賣來自疫區又過期的雞蛋…「國家隊之亂」罄竹難書！如今成立「雙語國家隊」，真正的目的到底要圖利誰？ 教育部拍胸脯表示，已爭取到民國112、113年度共70.84億元用於雙語政策，但大家有興趣的是這塊大餅將分到哪些人手上？創造出來的商機會肥了哪些企業？補習班？語言中心？英檢機構？還是冒出個量身打造的機構整碗端走？

綜觀全球55個雙語國家，9個在亞洲，講英語的有4個—印度、巴基斯坦、菲律賓與新加坡，都有長期被英美殖民的歷史。歷史的悲劇創造了雙語並行的條件，國民從孩童以來就學2種語言，因此能流利地使用2種語言。但台灣不具備這個條件，社會上用「漢語」已可溝通無礙。故若推動雙語政策，將成為世界首例由政府從上而下主導轉型為雙語的國家。台灣有成功的可能嗎？

家境優渥的父母把孩子送進雙語或美語中小學，所費不貲，1年學費數十萬元起跳。因為要進行各種雙語情境式教學的基配不少：一、小班：每班只10～15人；二、雙師：1中師、1外師；三、空間：設計各種生活情境進行練習；四、進行國際交流互訪；五、家中要配合盡量使用英語對話…。但即使花得起錢，這些學校坦言師資來源還是最大的問題，很難請到優秀的外籍專業教師，也請不到能用英語講清楚專業的台師。試問，台灣有限的教育經費如何供應百萬學子夠水平的雙語教育？報載「4班百人僅1人聽懂，雙語教學雪崩」就是這麼來的。

英文程度好，當然能提高個人與國家競爭力，但要務實不打高空。首先修108課綱，把砍掉的英文時數拿回來；其次老實承認，英語及本土語同時推動，只會備多力分，彈性課程時數得拿回來加強英文；最後，把推動雙語政策的70.84億拿來強化英文師資、增加國際交流。不要肖想全國教師都能用英文講解清楚數理化國史地，學生也都能聽懂，那是作夢！若一意孤行實施，屆時學生的學力一定呈斷崖式下墜，當夢醒時，台灣已經成了菲律賓。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）