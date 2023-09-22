開元寺有著中國最早的鐘樓；滿城漢墓的金縷玉衣難掩王侯風華；「長信宮燈」點亮我對漢代的深深懷想；陽和樓上，白樸的雜劇唱盡興亡幾折；登長樂門眺望夜景，萬千燈火搖曳子夜。

北上承德，來到避暑山莊與普陀宗乘之廟，見證土爾扈特人冒死東歸的悲壯故事，也欽佩古代帝王的政治智慧，以宗教維護民族團結，奠定中國版圖，功垂萬世。

盛世大夢引人回味，我的高中生涯也似一場夢回，醒後總要歎息情節未了；也似搦管時的最後一捺，顫抖著，悵然若失，不忍收筆。我害怕，六年的回憶如水東流；我害怕，最後的年少在暮雨之中成為惘然。

縱已錯過交流主力的高一年歲，高三的我仍受學校師長邀請，加入「河北教育文化交流」，踏上沃野千里、壯麗恢弘的燕趙大地，為我名曰「高中」的卷尾，留下最美的終章。

有幸擔任擔任學生代表，在正定中學致開場詞，也分享自己追尋文學夢想的歷程。我引用白居易《江樓偶宴贈同座》之語：「相逢且同樂，何必舊相知？」表達自己的情懷——兩岸血濃於水，同文同種，中華文化不僅陶冶自己，更感動古往今來無數能人志士。我在大陸見聞古色古香的景區營造、游魚出聽的琴瑟笙簫、龍翔鳳翥的傳統舞蹈、精美別緻的古風文創商品，體現了文化復興與文化自信的力量。

踏足大陸，足夠開拓視野——我們所走的里程早已環繞數個台灣。至於那些先進的建設、整潔的市容、好客的當地人、台風穩健的友校學生，更打消因台灣媒體而產生的偏見，展現無限的生機。在神州山川與人文的沐浴之下，我必已成長不少。

第七日晚，想著知音好友，看著照片千餘，凝入夜空美麗的星河，「悵盤桓而不能去」。我們不必歎息良夢易醒，畢竟六年流光得以定格於詩意，又豈非一樁樂事？

隔日夜鄉晨，回望神州大陸，直到機上繞樑的箏曲忽然奏響，與來時的樂章並無二致，我能喚曰「離別曲」，也能謂之「相逢調」——相逢才有離別，離別才懂珍惜，珍惜才能成長。

我體會到余秋雨先生《文化苦旅》所言「唐人風範」：他們目光遠大，步履放達，神采自信。書中也寫道：那些古城遺址，往往成為文人「第二個故鄉」。我對河北的留連，恰如軒轅黃帝「晝寢而夢，遊於華胥氏之國。」古時盛治的印記，早已遍及大海到荒漠，再流入炎黃子孫的心底，成為一場又一場的「夢華」。

我又在學校的孔子銅像前思忖良久，那是我自幼打下的文化基礎，即將助我飛往無盡的遠方。（劉律辰/台大中文系）