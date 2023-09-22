侯友宜完成其8天7夜的訪美行程，將於今日清晨返抵台北。本來，侯友宜這次訪美接受華府「面試」的過程及結果，是台灣地區4位參加「2024」大選中，最成功者；但更意想不到的是，於其在美國逗留的最後一晚，竟然還有「神來一筆」，在舊金山的僑宴上，來了一位「不速之客」，那就是在26年前的「白曉燕命案」中，侯友宜從南非武官卓懋祺家救出的嬰兒查克，特地從洛杉磯前來面見救命恩人。查克對侯友宜說，「謝謝侯友宜，你對我非常重要，沒有你在就沒有我」，而在舞台下的侯友宜也一起站上舞台，兩人兩度擁抱，場面十分溫馨。相關消息和畫面傳回台灣地區，也是一片感嘆之聲。因而使得侯友宜此次本來就十分成功的訪美之下，大收「錦上添花」之效，而且此一安排在未來4個月的選戰期間，還將會發揮重大的奇效。用句港澳人的俗語來說，就是「侯友宜想唔發達都難」。

發生於1997年4月14日的「白曉燕命案」，是台灣地區司法史上最重大的刑案之一。由於被害人之一白曉燕是知名藝人白冰冰之女，3名加害人陳進興、高天民、林春生不僅是擁有槍械彈藥之高度危險份子，且作案手法殘酷，逃亡途中與警方發生數次槍戰並犯下更多刑案，對當時台灣的社會大眾造成相當大的震撼。據台灣半官方的「國策中心研究室」所做的研究報告，「白案」的影響層面甚至達到台灣的「修憲」、「政黨政治」與內閣政治的權責劃分。

在案發後長達半年的警方追捕疑凶的過程中，凶犯陳進興還陸續挾持甚至殺害多名商人、議員、整形診所的醫生護士。最後陳進興闖入南非「大使館」挾持武官一家人，並指定要求擔任台北市刑警大隊大隊長的侯友宜及時任民進黨中評會主委謝長廷、「監察委員」葉耀鵬，進入南非武官「官邸」與其談判。經溝通過後，陳進興同意棄械投降。戴著鋼盔、穿著防彈背心的侯友宜被現場媒體捕捉到抱著南非武官的小嬰兒（查克）走出「官邸」的鏡頭，瞬間成鎂光燈焦點，這一幕讓守在電視前的全台民眾，留下深刻記憶，並讓侯友宜一戰成名。

而在26年後的「侯查重逢」，再次讓台灣民眾回想起當年人們聚焦於電視機的屏幕前，「現場」收看侯友宜等人「深入虎穴」與陳進興談判，及侯友宜手抱嬰兒走出南非武官「官邸」的情景。因而網友紛紛表示，「去這趟美國就這段影片最加分了！讚！」、「不忘初心，天下為公」、「訪美行程，最完美的ending」、「太感人了」、「當年大家都守著電視非常緊張，如今孩子都長這麼大了，真令人感動」、「光這一份勇氣，就值得投侯友宜一票了！加油！」還有網友說，「不管是當年抱出小男嬰的畫面，還是今天與查克相會的畫面，都令人感動萬分！加油，侯友宜市長！」

其實，這個「侯查重逢」的畫面，也讓美國人尤其是民主黨的支持者很「有感」。因為拜登本人也喜歡「來這一套」，其團隊也會在競選時安排一名「警察之子」與他見面，而那名警察之子的親人正是因公殉職的警察，拜登曾經去表示悼念、安慰，到競選時兩人再次會面。美國人是很「吃這一套」的，且侯友宜提出將警匪「攻堅理論」應用到「國防」策略，正好南非武官脅持案就是靠談判保下人質，一定會有加分作用。

實際上，這個「侯查重逢」的「神來一筆」安排，不但讓台灣民眾有所思考，在4位「2024」參選者中，只有侯友宜才是最為有膽識、幹實事的人，尤其是在目前台灣地區治安不靖、台海緊張之際，侯友宜才是擔任台灣地區領導人的最佳人選，而且也讓本來就已經支持侯友宜的現役及退休消警人員，更為敬重侯友宜。以一位消警人員可以影響及引帶出4張支持選票計算，就是數十萬票。更重要的是，現役和退休消警人員可能會自發甚至有組織地行動起來，以其豐富的經驗及獨有的執行資源，在明年1月13日前後緊盯著各個開投票站及其他各項環節，防範民進黨進行「作票奧步」。

從「侯查重逢」的「神來之筆」安排，到侯友宜在訪美期間收穫的良好反應，都在顯示，在4位「2024」參選人的訪美的過程及結果，侯友宜是最成功的。儘管賴清德有蕭美琴努力安排，但由於其是在位的台灣地區副領導人，華府在接待上多有不便；而且更忌諱於其「台獨工作者」政治立場，因而有所「迴避」，如「AIT」主席羅森伯格就以出席其妹妹婚禮的藉口而避席僑界對賴清德的歡迎晚宴。柯文哲則苦於在美國沒有代表機構及人馬做安排，而郭台銘更因在美國投資設廠「爛尾」之舉而惹來討厭，智庫還分析指出其是「最危險的參選人」，因而都收穫不到預期的效果。

侯友宜就不同了。華府似乎是將侯友宜當作是「未來真命天子」來接待。實際上，侯友宜此行見到也是警察出身的紐約市長亞當斯，還踏入美國首都華府，與布魯金斯研究院、傳統基金會座談，並馬不停蹄地拜訪了外交政策全國委員會、外交關係委員會等美國重量級智庫。此外，除了會見多位美國國會議員外，侯友宜還見到了美國前亞太助卿羅素、前代理亞太助卿董雲裳、「AIT」前主席薄瑞光、卜睿哲，及德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計劃主任葛來儀等。在最終站舊金山拜謁國父紀念館時，當地警方還出動警車壓陣保護。

侯友宜還進到「AIT」總部，且羅森伯格還在短短兩天內接待侯友宜3次，其中一次在出席僑宴時，更是從頭坐到尾待了兩個多小時。由於羅森伯格也是美國國務卿布林肯的辦公室主任，羅森伯格就是代表了布林肯，可見美國國務院對於台灣地區「2024」大選的態度，還是具有一定程度的傾斜度的。

侯友宜過往只是專注於警政、市政，對「國防」、兩岸、「外交」較少著墨，甚至連英文都不輪轉，凡事都需要翻譯陪同，因而外界本來並不看好侯友宜此次訪美之行，認為「只要不扣分就好」。但結果卻是出人意料，無論是與美國各家智庫座談交流的表現，還是投書美國知名報紙之言，尤其是他提出的「3D」戰略理論，都受到美方的肯定和歡迎。卜睿哲就表示侯友宜的講話內容非常充實；以至於德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀也盛讚，侯友宜準備得很充分。——須知道，葛來儀的政治態度是傾向於民進黨的，直到現在還經常在親綠的《自由時報》發表長文支持民進黨當局。因此可以說，侯友宜已經順利通過了美方的「面試」。

（本文來源《新華澳報》，授權中時新聞網刊登）

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