我國防部罕見在9月21日晚上18時30分公布，上午起陸續發現共軍殲-10、殲-16、蘇愷-30、空警-500、運-9及無人機等各型機逾20架次出海活動，部分機型逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合艦船執行「戰備警巡」。除了宣稱國軍嚴密監控共軍「遠火」、「火箭軍」之外，更特別提及福建大埕灣（與台灣相距110多海里）附近有共軍地面部隊動態，引發國內高度關注。

我國防部又於9月21日9時許，公布20日（星期三）6時至21日（四）6時止發現共機20架次、共艦7艘次在台灣周邊海空域活動；其中BZK-005無人機1架，在浙江與福建交界處之台灣海峽北段越線往北轉入；另BZK-005無人機1架，在福建詔安縣之台灣海峽中線南段越線北上廈門轉入、運-8反潛機1架，在接近福建與廣東交界處外海往東南延伸至直-9反潛直升機1架在台灣西南海空域處。殲-16戰機6架，在我東沙島東北台灣防空識別區西南往東南邊緣離境後折返。前述，共機總計10架次。

首先，從我國防部圖示，發現台灣西南海空域，有運-8反潛機與直-9反潛直升機各1架在台灣西南國際海空域活動。由於，直前我海軍曾發現052C型驅逐艦濟南號/152（艦上可部署直-9反潛直升機）、亦曾攔截056A型護衛艦宣城號/645（僅可供臨停直-9起降平臺）在台灣周邊海域活動。

從我海軍作戰艦隸屬艦隊、負責警戒海域，以及共軍在8月19日起公布將在台灣周邊海空域執行「聯合戰備警巡」任務。推斷，運-8反潛機、艦載反潛直升機直-9、作戰艦等，持續在台灣西南進行海、空機艦聯合反潛任務。

其次，我國防部先後稱，關注共軍「遠火」、「火箭軍」等部隊動態。有部分人士，先前誤認為「遠火」就是「火箭軍」。對此提醒，「遠火」是指遠程火箭炮，不是導彈，隸屬於中國陸軍部隊。「火箭軍」指的是軍種，可指揮部署東風11與東風15，東風17、東風21、26、31、41等等戰略與戰術性常規導彈車武器，一般俗稱「東風快遞」，是美軍目前最為關注的軍種。

而上述「遠火」部隊移訓，東部戰區陸軍第72集團軍炮兵旅遠端火箭營曾於去年8月，於福建平潭至海峽中線演習區域一，進行PCH-191型箱式火箭炮對海打擊與火力壓制行動，此次是否將移至大埕灣附近沿岸之外？另火箭軍所屬的多型常規戰術導彈機動車與相關支援部隊是否開始前往部署陣地，模擬對地與進行遠距對海火力突擊，將是關注的重點。

最後，我國防部在新聞稿中稱，共軍地面部隊在大埕灣附近活動。經查詢，9月20日0900時至1800時，有共軍在福建大埕灣東南44公里四點連線範圍25.3 平方公里海域進行實彈射擊訓練。另有一支部隊於9月20日0700時至21日2200時，廣東汕尾以南約10公里四點連線範圍94.8 平方公里海域內進行射擊演習。

前者，大埕灣距離早期共軍在福建東山島皆進行三軍聯合演習地點東南約20公里處外，近年也發現有東部戰區所屬集團軍兩棲合成旅頻密在大埕灣進行的兩棲登陸對抗性演習。後者，則是南部戰區兩棲部隊海訓地點，也將是夏季演訓重點。

查閱，福建省詔安縣大埕灣，與台灣相距110多海里。共軍曾在2001年8月10日起由當時七大軍區中，南京軍區負責組織陸海空三軍部隊，在150多公里的區域內進行代號「解放一號」（東海六號）兩棲機械化部隊渡海登陸三軍聯合實戰演習。

從我國防部於9月22日早上9時半許，公布共軍21日6時至22日6時止，計有共機32架次、共艦7艘次在台灣周邊海空域活動；其中台灣海峽北段與中段，計有彩虹-4無人機、部分殲-10戰機群與殲-16戰機群，分在浙江與福建交界處、福建寧德（鄰近馬祖）、福建福州至莆田與泉州等多段線，跨越台灣海峽中線偵巡之外，其餘重要空中兵力均活動於福建大埕灣附近海空域，有殲-10與殲-16戰機群在台灣西南空域推斷擔任警戒，並與2架BZK-005無人機群執行海空偵察任務者進行協同任務、蘇愷-30戰機2架與運-9通信對抗機及運-8反潛機各1架和轟-6K機群，在空警-500預警機的海空中指揮管制與目標引導下，有對大埕灣演訓之地面與兩棲等部隊（推斷有兩棲登陸艦、亦或有071型綜合登陸艦、075型兩棲攻擊艦參與）進行模擬海空聯合制空對海火力打擊與支援兩棲登陸兵力等任務。有關大埕灣是否有欲擴大成為三軍聯合或登陸演訓，將持續關注中。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※