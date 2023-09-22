應俄羅斯總統普丁之邀，北韓領導人金正恩10日自平壤搭乘「太陽號」火車到海參威舉行雙邊峰會，受到世界各國矚目，尤其是美日韓3國，時時刻刻密切觀察4年5個月後的普金第2次會談。

首先，普丁把金正恩當成「特別貴賓」接待，主要是看到韓國總統尹錫悅的頻頻軍事動作不順眼。尹錫悅上台1年多以來，不僅緊握美國總統拜登、日本首相岸田文雄的手，並且親訪烏克蘭，向總統澤倫斯基承諾韓國堤供武器等各種協助。尹錫悅甚至把俄烏戰爭的罪責歸為俄羅斯單方的侵略，當然引起普丁不爽，普丁非要找來金正恩痛打尹錫悅一拳表達不滿不可。

尹錫悅屢屢公開發言對北韓採取強硬政策，更跨言願意接受金正恩的任何挑戰。逼得金正恩不得不也採取正面攻勢。這次，美日韓關注的是普金會談的具體內容，包括武器交易等。由於俄烏進入長期戰，目前俄羅斯的砲彈短缺，急需北韓的100萬噸補給。從金正恩的隨員名單可以窺知，有3人是北韓砲彈軍事專家。

特別是，普丁安排金正恩參觀太空基地，係因北韓前於5月和8月曾2度發射偵察衛星失敗，讓金正恩失去體面，因此，金正恩需要普丁的技術轉移，行程也包括參訪俄羅斯核潛艇設施，金正恩獲得普丁的多項協助承諾。最值得注意的是，會談是否會觸及舉行中俄朝3國軍事演習，來對抗美日韓3國軍事活動。

如此以來，自然就回到「美韓日」和「中俄朝」新冷戰版圖。無法遏阻俄烏戰擴大或繼續，也無法排除兩韓戰與兩岸戰2地同時開花的可能性。對普金會談，韓國第一大民主黨評論指出，這是因尹錫悅失去均衡外交政策所致，所以促成普金握手，尹錫悅是功臣。

金正恩已於8月27日下達「佔領韓國」軍事命。對於尹錫悅的「硬碰硬」對北政策準備正面迎戰，毫無示弱之意。尹錫悅要靠美日的核傘保護越表現自信滿滿，金正恩則越來得寸進尺，不僅只是發射飛彈威脅而已，更大膽首次表達主動「南侵」之意。

近日來，北韓三兩天不定時就朝東海和西海韓國東西兩個腰發射二枚彈道飛彈與巡戈飛彈。雖說是為抗議美韓軍事演練，但實際狀況是進入準戰爭，金正恩不會向尹錫悅低頭。

自韓國政黨輪替之後，從金大中、盧武鉉及文在寅3任總統的「和平對話」，演變成如今的戰爭邊緣，可以看出朝鮮半島的事還是要由韓民族自己來解決不無道理。現實上，如果兩韓的統一大業，證明交由美日出面幫忙是最愚蠢的事。

有趣的是，目前台灣總統選舉的重要議題之一是兩岸和平與戰爭。韓國兩韓政策的變化，與蔡英文政府頗多類似，金正恩啟動的「佔領韓國」動作連日來頻繁。此刻，台灣恐怕也無法放心。值得台灣每位總統參選人參考。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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