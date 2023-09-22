根據大陸國際服務貿易交易會統計，2022年大陸服務業實際利用外資1374.4億美元，占外資整體比重達72.7%，與10年前57.5%相較，成長驚人。服務業對外開放領域，從6個擴大至13個，涵蓋金融、醫療、電信及文旅等，試點地區包括北京、上海、廣東及海南等28個省市，幾乎等於全國性開放，足證大陸對外開放市場的決心。

服貿外資占比 成長驚人

今年北京服貿會開幕，習近平強調，開放、合作、創新、共享，是大陸服務貿易的發展主軸，也是不可動搖的基本國策。此一宣示，在各國保護主義抬頭、競築貿易壁壘當下別具意義。一方面，全球經濟復甦動能疲軟，需要各國摒棄前嫌，以對話合作代替猜疑對抗，才能早日重新步上正軌。另一方面，大陸內部經濟仍有雜音，持續擴大開放市場，有助應對短期經濟逆風。

特別是面對美國強力打壓與升息環境，大陸資金出現出走跡象，外資從淨流入轉為淨流出，人民幣一度貶破7.3大關，對大陸經濟造成很大的挑戰。光從人行調降外匯存款準備金率，要求陸銀縮減境外債券投資，就能感受資金外流情勢嚴峻。但大陸堅定不移釋出市場開放的訊號，不僅可減緩短期外資出走力道，也可吸引長期看好大陸的資金持續投入。

值得注意的是，對再次迎來經濟轉型挑戰的大陸來說，光是市場對外開放還不夠，更重要的是需扶持更多民企發展。從過往改革開放經驗可知，對外開放固然可引入資金與技術，但若無內部放權讓利、導入私營經濟效率與活力，經濟斷不可能如此飛快成長。民企對大陸經濟有多重要？從耳熟能詳的五成稅收、六成GDP、七成技術創新、八成就業與九成企業的56789貢獻，更重要是相對於央企或國企，民企在市場經濟中所展現出的創新活力與經營效率。

從大陸企業聯合會及企業家協會發布的「2022年中國企業500強」調查，衡量企業經營績效的營收、獲利、資產報酬率等指標，民企都遙遙領先國企。人均營收，民企是國企的1.24倍，人均獲利及資產報酬率，民企為國企的1.51倍及2.68倍。這些數字都只納入工、農、中、建四大國有銀行的績優客戶企業，足見民企的強大優勢。把民企比喻為大陸經濟壓艙石，絕不為過。

扶持民企發展 經濟關鍵

今年以來，大陸經濟成長表現不佳，主要是投資不振，除房地產外，民企投資低迷更是關鍵。以固定資產投資為例，今年1～7月整體投資年增率雖下滑至3.4%，但至少還能維持正成長，民間投資成長率不但低於整體平均值，自5月起已連續3個月出現負成長，分別為-0.1%、-0.2%、-0.5%。逐漸擴大的衰退幅度，足見民企投資乏力，也說明了當前民企的經營困境。

下半年以來，大陸宣布一連串挺民企政策，從7月《促進民營經濟發展31條意見》、8月《促進民營經濟發展28條具體措施》，9月宣布設立「民營經濟發展局」，可感知大陸官方對民企的付出與努力。只是，想幫助民企安度難關，並進一步開枝散葉，檯面上短期救急措施遠遠不夠，重點在於如何落實，將資源確實分配到民企手上。尤有甚者，要進一步思考在社會主義市場經濟體制下，如何消除國進民退的社會觀感、給予民企更大發揮空間，才不致讓「兩個毫不動搖」流於口號。

面對外部需求疲軟與內部轉型壓力，短期大陸經濟情勢的確嚴峻，但大陸整體財政健全、幾處建設快速完備，仍有太多資源等待開發，只要政策正確、有執行力，一點都不需要擔心落入中等收入陷阱，現在是再次盤整政策路線的好時機。40多年來成功的改革開放經驗，已經做了很好示範。未來如何在擴大開放的格局下，融入更多民企的競爭元素，並建立自由競爭的規範，將是大陸經濟長期動能維繫與否的關鍵。