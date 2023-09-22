亞洲開發銀行公布的最新經濟預測中，將台灣今年的成長率從1.5%調降到了1.2%，在東亞諸國中偕同新加坡，攬下了倒數前兩名。在蔡政府剛調升基本工資4%的選前利多氛圍下，這個負面訊息顯然來得不是時候。

混蛋事件 政府難卸責

然而，更嚴重的負面消息是來自農業部的「混蛋」事件。在過去，無論民間有何等糟糕的企業胡搞，至少政府的資訊和作為會是可信賴的。但是蔡政府的農業部，特別是在陳吉仲部長的「傑出」領導下，台灣人民在一年半載之間，卻經常處於無蛋可吃的壓力下也就算了，現在竟然搞到著名商場販售的雞蛋極可能是一堆「壞蛋」；從蛋液做出的蛋品，也很可能是混了巴西壞蛋的「混蛋」，真叫人情何以堪。表面上，「混蛋」來自農業部誤解了關務「實質轉型」的定義，「下錯指令」給雞蛋的加工業者，但實際上就是要將錯誤的政策「毀屍滅跡」，卻陰錯陽差在民代窮追猛打及地方政府嚴查下露餡吐實。台灣人民生活在這種無能無德政府之下，只能為所託非人而徒呼負負了。

近8年來，蔡政府有讓人民生活得更好嗎？政府資料顯示，蔡政府執政7年半以來，工商業平均月入成長17.8%，扣除物價上漲8.9%，實質僅成長了8.9%，年均實質成長只有1.3%。若觀察到今年8月，因今年物價已漲3.05%，實質年均成長更不到1.0%，令人完全「無感」。若進一步觀察產業間差異，問題就更加嚴重：擁有290萬雇員的製造業，因資通訊業近年繁榮，平均月入成長24.1%，故實質成長了15.2%，年均成長2.2%，勉強可說「稍微有感」。但雇員高達480萬的服務業，7年來月收入僅成長14.8%，實質成長5.9%，年均為0.8%，當然是「無感」。最糟的是「住宿餐飲業」的50萬雇員，7年來成長11.0%，扣除物價上漲後只成長2.1%。若看到今年8月，更呈現了負成長1.0%，讓人民真正體會到「萬物都漲，就是薪水不漲」。

但若只看行業收入的變化，還無法體會蔡政府執政下的痛苦；只有觀察到房價的變化，才能體會到無殼族、租屋族和年輕人的無奈與絕望：蔡政府上任時，全台房價指數剛好是100，到去年底已竄升到127.5%，今年春季更達128.9%，也就是全台平均房價已足足漲了3成。「有土斯有財」，在月入完全停滯之下，請問這些無屋族的未來在哪裡？

人民痛苦 靠換黨執政

蔡政府執政以來，升高和對岸對抗，導致國防支出大增、農產品對陸出口頻出狀況；官僚高層只用綠營自家人、不用專業，導致「外行領導內行」，政府效能低落，從口罩、疫苗、快篩、綠能、光電板、雞蛋，沒有一樣不是黑幕重重，弊端叢生；所有的退休和健保基金都面臨破產，讓年輕的受薪族憂心忡忡，擔心未來退休時沒退休金可領。物價和看護費用高漲之下，長照體系卻嚴重不足，加上少子化嚴重，老年族對未來無法安老的憂慮急遽上升。

整個社會，除資通訊業和金融保險業受雇者以外，幾乎都對未來產生極度的不安全感。連過去薪資雖然不高，但至少有妥善退休照顧的軍公教人員，目前絕大多數也都因年金遭大幅刪減、憂心無法安老而擔驚受怕。而這也導致公部門人才急遽流失，公部門的決策品質令人擔憂。連內政部都可以將全民個資全部外洩，農業部連混蛋都要業者造假，還自我宣揚政策好棒棒，更證實社會上的這種憂慮絕非空穴來風。

俄烏戰爭的未來混沌不明，印度已經禁止稻米出口，台灣的農田大量「種電」，明年是否有「二次通膨」難以捉摸。蔡政府「抗中」卻不能「保台」，若當初能進口陸產雞蛋，何來這幾年的蛋荒？若能讓「服貿」生效，何愁台灣服務業無法擴大市場和生產力，來提高薪資避免停滯？若能提升兩岸關係，順利和對岸及東協等國簽署「自由貿易協定」，怎會導致資通訊業畸形獨大，經濟風險巨大？

「國不泰，民不安」正是目前台灣寫照，這次大選，選民可得睜大眼睛，別再被選前的花招給蒙蔽了雙眼，台灣要改變，非換黨執政不可。