媒體報導，農業部畜牧司司長張經緯坦言，因國內業者進口數量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，導致雞蛋大量過期。但1天之後，張經緯又改口稱，沒有「進口量失控」問題，而是「經驗度不足、業者進口資訊掌握不夠精準。」

張經緯的否認根本就是廢話，「經驗不足」是因，「進口量失控」是果，這是問題的一體兩面，事實就是進口蛋數量超過市場所需，而且超過很多。蛋商透露，接下來至少還有500萬顆蛋要進口，這些蛋最後是不是又要被銷毀？

此外，繼液蛋業者指稱農業部要求他們把巴西蛋的產地標示改為台灣蛋後，先前曾強調100%使用國產蛋的知名蛋商「勤億蛋品」，被爆買入進口雞蛋，且流向引起質疑。勤億坦承確實有買進口蛋，但這是應農業部要求所進行的採購。

勤億表示，向中央畜產會收購了1萬2005箱巴西蛋品與400桶冷凍液蛋，這些進口蛋將作為公司內部全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用，也未售出；另外還接受畜產會委託加工4680箱，製成冷凍液蛋，已依需求交付。

這麼一大批殼蛋、液蛋，勤億是否真的沒有做任何商業使用，只是做所謂的內部品質測試，還有待進一步的調查；如果確實如此，這麼多蛋都沒辦法出售，勤億豈不虧大了？為什麼這家公司會甘心吞下高額的採購費用呢？還是農業部會用其他方式輾轉補貼或補助？更重要的是，為什麼農業部要求勤億要購入巴西蛋？這更是蹊蹺之處。

陳吉仲因專案進口雞蛋爭議被迫下台，但雞蛋風暴不但沒有止息，還愈演愈烈，看來陳吉仲未來還有不少戲分。