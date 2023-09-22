最近鬧得沸沸揚揚的蛋蛋風波顯示出一種政府的失能，將很多業務委託民間處理，一來造成公務人員的弱智化，二來委外處理有很多彈性空間，造成很多人可以上下其手。此外，政府的失能讓民間公司權力大幅擴增，尤其很多科技公司大到不能倒，甚至掌握人命的生死。

日前據報導，太空公司SpaceX的創辦人馬斯克在2022年毫無預警地關閉了烏克蘭的星鏈連接，擾亂了一項重大業務並直接造成人員傷亡。這一重大事件立即讓人們認識到在戰爭中依賴大科技公司的危險，或者在任何時候依靠大科技公司來完成事情的風險。

隨著世界大部分政府的公共支出下降，私有化開始介入，美其名是更有效率，但卻逐漸讓私人公司控制一些國防或民生的必需業務。例如SpaceX現在執行NASA的所有合約，將美國太空人運送到太空。而聯絡世界的互聯網，大部分的基礎網路設施也都掌握在私有的電信公司手裡。

從理論上來說，這是一件好事。營利性公司致力於確保他們提供的產品是最好的，否則消費者就會去其他地方（如果可以的話，但很多時候是沒有選擇的）。問題的根源在於權力平衡，例如特斯拉售出如此多的電動汽車，以至於它可以決定美國的電動汽車基礎設施的標準，甚至比政府更有話語權。

現在美國政府正在挑戰世界上最強大的公司之一：谷歌。一場法庭大戰最近展開序幕，美國司法部控訴谷歌濫用其壟斷權力來主導搜尋引擎業務，這是美國數十年來最大的反壟斷訴訟，也是現代互聯網時代的第一起重大訴訟案件。

美國司法部提出的反壟斷訴訟案取決於對谷歌策畫其商業交易的指控是否成立，因為它是人們打開手機和網路瀏覽器時看到的第一個搜尋引擎，美國政府表示，谷歌藉此來消除競爭。對於全世界被非法壟斷影響的消費者、廣告商、小企業和企業家來說，這起訴訟觸及了谷歌對互聯網的控制核心。

這個案件對科技公司如何積累權力並控制人們現在日常生活中使用的產品提出了挑戰，此案的結果可能會改變科技巨頭經營業務的方式，以及實際上改變互聯網的運作方式。

谷歌的律師在一份電子郵件聲明中寫道：「人們使用谷歌並不是因為他們不得不這樣做，而是因為他們想要這樣做。切換搜尋引擎很容易，我們早已過了撥號互聯網的時代。」想想看谷歌因其搜尋引擎的市場壟斷而掌握了多少廣告量，很多人想破腦袋要擠進搜尋結果的第一頁（SEO: 搜尋引擎最佳化）。

在這前所未有的創新時代，包括人工智慧、新應用和新服務方面的突破，所有這些都應該為人們創造更多的競爭和更多的選擇，但事實是，現代的資本主義給一些私人公民──那些億萬富翁，帶來了如此巨大的影響力，以至於他們可以決定一個國家的命運，這實在是非常危險的事。

（作者為台北商業大學前校長）