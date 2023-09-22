進口蛋的問題並未因農業部長陳吉仲下台而消失，各項爭議持續連環爆，尤其是食安問題已讓民怨沸騰，地方政府也都動起來查問題蛋的流向。22日立法院開議首日，行政院長陳建仁專案報告進口蛋的處理問題，立委炮聲隆隆，雖然陳建仁為進口蛋過程造成的疏失道歉，但避重就輕的說法並無法為相關的爭議釋疑。

根據台灣民意基金會最新的民調顯示，國人對陳吉仲處理缺蛋危機的表現有25.7%不太滿意，31%一點也不滿意，也就是有高達56.7%受訪者不滿意；連綠色執政的高雄與台南都分別有6成與53%不滿意；且民進黨支持者中也有35%表示不滿意，足見民怨之深。

因陳吉仲19日晚間請辭獲准，陳建仁22日只得親上火線專案報告進口雞蛋的爭議，陳建仁在報告前先對「執行過程中有不盡完善之處，引起社會紛擾」表達歉意；報告最後也表示將虛心檢討改進，比起之前陳吉仲死不認錯的態度，閣揆的表現倒是相對低調，應該是希望盡快讓事件熄火。

但是從陳建仁的報告中看來，第一至第七點的內容幾乎與陳吉仲之前的說法完全一致，只是在為農業部的進口蛋政策積極辯護，雖沒再提十倍的成效，仍稱進口蛋有效平抑蛋價，「政策效益遠大於支出」；還指出，邊境檢疫、檢驗確保食安；專案進口過程一切公開透明；過期雞蛋也可從事農業循環推肥再利用；補貼機制立意甚佳，非補助貿易商云云。

這種種說法形同是在為陳吉仲喊冤，只差沒講陳是遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，為讓紛擾平息，才勉為其難讓陳扛起責任。換言之，此次專案報告的內容就是在讚揚陳吉仲功在農業，當然也沒有追究他與林聰賢的責任問題了。

其中最可笑的是，陳建仁還稱專案進口過程一切公開透明。農業部一直以來就不斷隱匿進口蛋的相關資訊，每次都是專家、民代和媒體等不斷要求，才會釋出片段資訊。例如，地方政府要求提供進口蛋流向，農業部才被迫公布，行政院副院長鄭文燦卻好意思說進口蛋流向資料完全透明，但農業部初期公布的僅有業者名單，卻無大家最關心的雞蛋流向及用途。

至於報告中的第八點「未來精進作為」是唯一的新內容，卻仍有諸多問題。首先，宣布既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，未來若有專案進口殼蛋，原則上在出口國就會進行洗選包裝，且全程冷鏈。此舉表示將有大量的庫存蛋報廢，且政府還將引進外國蛋，進口成本也將飆升。其次，宣布將「建立全國雞蛋通路冷鏈體系」。這正證明我國缺乏冷鏈，打臉農業部之前巴西蛋全程冷鏈運輸的說法。

進口蛋已延燒成食安危機，陳院長虛情假意地向國人道歉，甚至在報告中暗捧陳吉仲，簡直是抱薪救火。蔡政府再不誠實以對，只怕這次的蛋蛋危機將不只重創陳內閣，也將拖垮民進黨的選情。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）