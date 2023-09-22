前陣子的#MeToo現象，讓軍中開始強調「重視受害者的主觀經驗、不能質疑受害者的動機、加害者要先調離現職」。

因此，軍隊普遍流傳一則笑話，深植省思，就是「當你討厭某位同袍，或是想佔有某個階級職缺，最簡單的方式就是高喊自己被你討厭的人性騷擾」。如此一來，單位主管就會想盡各種方法，讓對方調職，以求「大局為重」。但這究竟是防治性騷擾的本意， 抑或部隊長官為了自保，而衍生出的鬥爭方式？

雖然這是流傳的笑話，卻是嚴肅的議題。在這5年之內，筆者聽聞、目睹相當多的案例。以下提供兩個值得深思的案例。

第一，在封閉的競爭升遷文化中，部分軍人為佔缺，就會施展手段。例如，108年北部某軍事單位的教育長和系主任均被指控性騷擾，當時校部長官便要求調離現職，將此等人視為加害者，並私下威脅辦理退伍，否則就讓此事登上媒體。

最後，此等人均已辦理退伍，即便3年後司法終於還他們清白，但對於個人生涯和名譽所造成的傷害已無法彌補。如此一來，何來正義？沒有正義又何來戰力？

第二，性平委員在「深怕家醜外揚」文化的前提下，容易出現「曾參殺人」的問題。108年中部某陸軍單位士官，能力極強，因被女士官指控偷拿私密物品而感到性騷擾，幾天後全連隊開始指責該名男士官，最後性平委員調查會成立。

但過程中，大部分同袍怕自己和單位出事、受牽連，一致對性平委員指控該名士官性騷擾。性平委員沒有意識到軍中文化，決定性騷擾成立。然而，事後私下就有人聽聞不同情況，疑似是有人惡搞該名士官，要讓對方以極不名譽的方式調離原單位。

因此，筆者認為軍中性騷擾防治需要有更嚴謹的作為。

首先，必須了解受害者的版本可能不會只有一個，即便是權力議題，但未必只是單純的「上級對下級」或「老師對學生」。

法國哲學家傅柯（Foucault）曾說：「權力是流動的」，也就是指權力並非只是「上對下的單一方向」，下級也可能運用權力、集體方式來反抗上級或誣告上級，性平委員或法官面對性騷擾必須小心判斷。

其次，教育部、國防部及性平委員不能僅是調查者的角色，更應該具備「文化差異的敏銳度」，並於事後協助輔導兩造雙方的身心狀況，而非將自己視為法官。雖然性平委員對性平概念有較多的了解，但更可能因同情受害者而出現「移情作用」，導致誤判。

再者，性平委員和法官對軍中的特殊文化要有更細膩的了解，才能公正、客觀，深入檢視性騷擾的真相，否則容易落入推理謬論。

最後，推動一組客觀專業人士檢視性平委員「調查報告」的嚴謹和客觀性。性騷擾是汙名化的標籤，若無人檢視原始報告的客觀性，將影響當事人後續的申訴和救濟結果。尤其，既有法規明定，所有的申訴和救濟過程，都要以原始調查報告結果為依據。

軍隊是相當特殊的組織文化，而性平三法是用以保障相關當事人，而非被有心人濫用，切莫被不肖的官兵利用打擊部隊、削弱部隊無形的戰力，如此才是全民之褔。

尤其，現行國軍陸海空軍懲罰法、國軍性騷擾及性侵害預防實施規定，「志願役官兵涉及性騷擾立即調離現職」、「情節重大者直接予以撤職處分」。對於有心人士，甚至是可能的共諜，只要利用性平三法的核心特性「重視受害者主觀經驗、不能質疑受害者動機、加害者必須立即調離現職」，就有可能在錯誤的基礎上拔掉國軍重要人才，造成部隊軍心動盪。

（作者為上校退休教官）

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