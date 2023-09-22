最近國防部主動公布長期監控中國大陸福建大埕灣附近中共地面部隊的動態，並特別強調「最近敵情蠻異常的」，因為這個軍隊演練狀況共軍已經持續很長一段時間。國防部過去鮮少即時且公開指明共軍陸地部隊動態，近日已二次點名共軍地面部隊動態，並首度披露共軍位置，比起以往對公布大陸軍情保守的作風，這次國防部特意展示我監偵能力的用意值得觀察。

大陸長時間所進行的軍事整備包括陸海空三軍各兵種單位，及兩棲、陸航、火箭軍、遠火部隊的各種聯合軍演，國防部以往鮮少提及，只聚焦在環台的共軍機、艦動態而已，主要是深怕洩露情報來源管道及所運用的情蒐工具，會造成爾後情報蒐集的困難。如今選擇以事實陳述為由而全盤拖出，不再考量情報作為的隱密性及安全原則，這種大轉變極可能是經過政府高層及國安團隊的同意，國防部才會公布的。

分析國防部此舉可能有三個考量，首先是為了激發國人同仇敵愾的敵情意識，因為無論共機、共艦如何擾台，或派大型無人機環台、繞台，台灣民眾現在似乎已習以為常，共軍再多的機艦出動，民心也不以為意。陸方此種溫水煮青蛙的模式已收到效果，民眾心防漸失、往日反共之雄心壯志已逐漸淡薄，這是國安最大的致命傷，不得不慎。國防部現在披露更多敵情威脅的真實情況及嚴重性，可以警醒民眾並喚起社會的重視，因為認清敵情威脅的真相確實有其必要性及迫切性。

其次，台灣人民從軍意願低落亦形成重大的國安危機，軍方不但招兵困難，而且退場機制使用暢旺，許多在籍的志願役官兵一有風吹草動就打報告求去，使好不容易辛苦訓練的主戰部隊缺員嚴重，無法形成即戰力，如此一來軍購再多再好的武器裝備也沒人操作，造成人力、戰力成長不對等。放眼未來，敵情威脅只會越來越嚴峻，若繼續嚴重缺員則一切建軍備戰只是白搭，再多的國防預算也只能事倍功半，目前已有必要趕快激起全民支持國防建軍，而不是只有國軍孤軍奮戰而已。

最後，目前國防事務似乎已成為軍隊自家的事，社會大眾參與度不高，作壁上觀的人占大多數，事不關己的心態已形成常態，這種無力感及心理的漠然正是國安的最大的威脅。畢竟「最廉價的國防是全民國防」，但目前只看到軍人國防，沒看到全民國防，當年那股義薄雲天、不共戴天的同仇敵愾之心已不復存在。40年前經濟尚未起飛的窮苦階段，台灣尤有「自強獻機」活動，全台同胞自由捐獻40多億元購買18架F-5E/F戰機成立「自強中隊」，強化台灣空防使敵不敢踰越雷池一步。現雖敵情威脅尤過以往，但未見捐一槍一彈給國軍強化戰力。其實這不只是物資的相挺而已，最重要的是精神及患難與共的具體支持，這些都是愛國的重要指標。

當今國防部主動公告當面共軍詳細動態，意在激發全民心防及同舟一心、同島一命之壯志，效果如何有待觀察，但應不難想像。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學講座教授）