先掉個書袋，咬文嚼字。所謂政治正確（Political Correctness），不是真正對錯，而是其政治價值，剛好符合某種標準的主張。

日前此間陸委會，説中國七月實施，新版《反間諜法》，對於間諜，有完全解釋權，可在無罪證之下，拘留搜查任何可疑之人。而且警示，中國部分官方數據蓋牌，已成禁忌，不再對外公布。倘若刺探取得數據，可能渉法。另有七事，赴中要避免觸及。

一是青年失業率，二土地開發商的購地數量金額，三外匯資產數字，四債券交易數據，五肺炎死亡人數，六政治人物官員背景，七不批評政策。

另注意手機和平板，有無可遭搜查，沒收，入罪的內容。且如非必要，學術交流，宗教活動，這二類建議暫停赴陸。

本來政府關心人民，旅外的安全和便利，是天經地義。苦囗婆心，諄諄告誡，也是有為政府體恤子民的德政，並無不妥。但官方正式呼籲，政治語言不盡單純，洋洋灑灑七大項，大多善意提醒，但也小有諷刺酸意。

話説凡人皆有軟肋，有其痛處，種族和國家不也一樣，有其禁忌。初到貴寶地，人事都不熟，入境問俗，才能避免出錯或麻煩。上述的七不要，官員刹有介事，雖說是提醒自己人民，但也順勢將了對方一軍。這兒有七項事不要談，那兒有兩類人不要去，疫情才要解封，剛想出國旅遊，好開心呢，這些個警示，好嚇人哪，對岸不就龍潭虎穴，影響遊興，或者不敢去了，甚至出了國門，也還有陰影在。

但小弟七月正好在陸，不及聽到家鄉長官的殷殷勸誡，而且好死不死，正就在不知情下，已捅開了幾處馬蜂窩。例如有回教授開講，全球視野看中國。幾百張投影片，從國內生產毛額，軌道交通，核能發展，到世界銀行排名，財富評比，以及國力綜合分析。全是各類財經報表。大家認真學習，拍攝簡報講義，此起彼落。台下長官見到盛況，即請求台上的學者，分享簡報，只要按個鍵，全部就可下載，都只是好學。也没想過，日後出境檢查，會有任何不妥？後來事實也證明，通關快速，無人遭阻。

再就綜合討論時，有人提問，根據官方統計，5月青年失業率近21%新高，如何吸引台青跨海就業？

這下可猛了，平地一聲雷，問者無惡意，年輕人坦率直接，不是踢館，也非挑釁，只是當下要面對這樣尖銳議題，對方如何接招，才能不傷和氣？專家教授不急不徐，不以為忤，也未閃躲，坦承部分確有問題，更無掩飾或辯解，直言說過渡時期有此現象，可能是高速發展和疫情影響的副作用，但只有更加努力彌補。回應堪稱客觀理性。而且問題問完，長官答完，之後行程依然完美，我們也順利完成神州之旅。

另外一個議題，討論比失業率更熱烈，是台胞在陸的行動支付。大陸的行動支付太成功，路旁賣冰棒的大媽，可以掃碼付帳，我們傻了眼。但目前台胞無法辧理，造成大家旅遊購物不便。長官回覆，渉及台胞權益，會盡快改善，但大陸太大，資訊横向流通的認定和容量，設備更新需要時間。當下承認缺失，承諾立馬改進。

但沒想到，回台數日，7月20日微信和支付寶即宣布，為解決境外用户，在中國使用移動支付，全面開放綁定主流境外卡，如Visa ，Mastercard ，並升級相關服務。

另9月11日在南京祿口國際機場，啟用台胞移動支付服務據點，落地即可辦銀行卡，綁定各移動支付平台。以前在大陸使用移動支付，綁定銀行卡，要到各地銀行自辦，現在機場有了台胞移動支付服務站，從掃碼填單，開户領卡，到完成移動支付平台綁定，一站式服務，只要15分鐘搞定。

也許我們不是批評政策，只是當下反應心得感受，但沒想到效果立竿見影，而且前述的七不要禁忌，我們因為無知，大約觸犯了半數以上的天條，還好沒事，要感謝許多兩岸的朋友們。

政治也許不正確，但還好我有朋友。（黎家慶/英文教師）