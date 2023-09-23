台灣民意基金會最新民調顯示，高達5成7民眾不滿意陳吉仲處理缺蛋危機的表現；該基金會董事長游盈隆示警，風暴超出想像。對此，蔡政府準備怎麼滅火？從「Lin bay好油」粉專遭恐嚇被迫關閉來看，答案已經出爐，就是「林北有網軍」。

農業部進口雞蛋政策，之所以會從官方口中「圖利人民」的絕佳解藥，變成農業三巨頭倉皇下台、一屍n命的燙手山芋，引爆醜聞的最關鍵力量，無非是「Lin bay好油」臉書粉專這股民間力量，鍥而不捨追查到底的成果。如果沒有「Lin bay好油」，陳吉仲此刻應當還在部長室「翹腳髯嘴鬚」。

或許就是看準了這點，蔡政府吃定了只要沒有「Lin bay好油」，進口劣質蛋的爭議就難以為繼，有助總統及立委選舉早日脫離食安泥淖。

為達成選情維穩的戰略，綠軍祭出的戰術，顯然就是設法讓「Lin bay好油」消失。簡單說，解決問題的辦法，就是解決提出問題的人。

如今，「Lin bay好油」版主林裕紘在遭到家人安全威脅，揚言要他準備參加「公祭」後，被迫宣布停止更新，臉書粉專隨之關閉。

面對「Lin bay好油」偃旗息鼓，行政院長陳建仁是如何回應呢？他說，「對此事不太了解」，但會「確保每個人的『言論自由』」，會再請相關單位深入了解。

問題是，這起事件明顯已超乎言論自由範疇，觸犯《刑法》恐嚇他人的要件，陳建仁為何還選擇以「言論自由」角度來切入？更甚者，他所謂「確保每個人的言論自由」，難道是暗示要保護發出死亡威脅的網軍側翼？陳建仁身為國家最高行政首長，以此言論定調政府的處理態度，請問警檢會敢忤逆上意？

從陳建仁的發言來看，綠軍確實已成功打掉「Lin bay好油」，剩下的就交給自由心證的言論自由去收拾戰場了。

過去一段時間，台灣消費者能免於劣質進口蛋的威脅，確實要感謝「Lin bay好油」。接下來，蔡政府能免於進口蛋醜聞威脅選情，則要感恩讚嘆「幸好林北有網軍」，否則民怨排山倒海而來，還真的差點要整組去了了。

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